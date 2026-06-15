Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Baqaei: Ang Lebanon ay isang mahalagang bahagi ng pagtatapos ng digmaan
Tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs:
Ang Security Council at ang International Atomic Energy Agency ay nabigo sa pagsubok ng kalayaan. Nanatili silang tahimik sa harap ng mga krimen ng Zionist regime at Amerika.
Ang nilagdaang memorandum of understanding ay produkto ng paglaban ng mga tao ng Iran laban sa dalawang masasamang kapangyarihan.
Ang Lebanon at ang pagtatapos ng digmaan sa Lebanon ay isang mahalagang bahagi ng pag-unawa sa pagtatapos ng digmaan. Ipinakita namin noon na determinado kami sa bagay na ito. Sa bagay na ito, pinatunayan namin sa praktika na kami ay seryoso.
Sa hinaharap, tiyak na susubaybayan namin ang mga pag-unlad nang mabuti at gagamitin namin ang lahat ng aming mga kasangkapan upang matiyak ang pagtupad ng mga pangako ng kabilang panig kung kinakailangan.
Tehran – Ministry of Foreign Affairs ng Islamic Republic of Iran (Hunyo 14, 2026) – Si Ismail Baghaei, tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran, ngayong (Linggo) sa kanyang press briefing na binanggit ang nalalapit na pagpirma ng memorandum of understanding sa pagitan ng Iran at Amerika, ay idiniin na "ang Lebanon at ang pagtatapos ng digmaan sa Lebanon" ay isang mahalagang bahagi ng pag-unawang ito, at ipinakita ng Iran noon na ito ay determinado at seryoso sa bagay na ito.
Sa matinding pamumuna sa posisyon ng mga internasyonal na katawan sa harap ng mga krimen ng Zionist regime sa Gaza at Lebanon, sinabi ni Baghaei: "Ang United Nations Security Council at ang International Atomic Energy Agency ay nabigo sa pagsubok ng kalayaan. Nanatili silang tahimik sa harap ng mga krimen ng Zionist regime at ng pangunahing tagasuporta nito, ang Amerika, at hindi gumawa ng anumang epektibong aksyon upang ihinto ang genocide sa Gaza at ang pagsalakay sa Lebanon."
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