Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Unang barko na dumaan sa Strait of Hormuz pagkatapos ng kasunduan
Batay sa maritime tracking data, ang LNG tanker na "Disha" na may bandila ng Malta ay ang unang naitalang sasakyang pandagat na dumaan sa Strait of Hormuz pagkatapos ng deklarasyon ng kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos ng Amerika at ng Islamic Republic of Iran.
Ang sasakyang pandagat na ito, na may habang mga 290 metro at lapad na 46 metro, sa oras ng pagkuha ng imahe ay gumagalaw sa bilis na mga 10 nautical knots sa Iranian traffic separation scheme.
Ang ipinahayag na destinasyon ng barko ay Jacksonville at ang tinatayang oras ng pagdating nito ay naitala sa Hunyo 30.
Strait of Hormuz – Maritime tracking data (Hunyo 15, 2026) – Ang mga unang senyales ng normalisasyon ng maritime traffic sa Strait of Hormuz pagkatapos ng ilang linggong pagsasara ng estratehikong daang ito ay naobserbahan. Ang LNG tanker na "Disha" na may bandila ng Malta ay ang unang naitalang sasakyang pandagat na dumaan sa Strait of Hormuz pagkatapos ng deklarasyon ng balangkas ng kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Iran at Amerika.
Ang sasakyang pandagat na ito, na may habang mga 290 metro at lapad na 46 metro (isa sa pinakamalaking LNG tanker), sa oras ng pagkuha ng imahe ay gumagalaw sa bilis na mga 10 nautical knots sa Iranian traffic separation scheme (espesyal na koridor para sa pagdaan ng mga sasakyang pandagat). Ipinapakita ng AIS data na ang ipinahayag na destinasyon ng barkong ito ay ang Jacksonville port sa Estados Unidos at ang tinatayang oras ng pagdating nito ay naitala sa Hunyo 30.
Ang pag-unlad na ito ay naganap sa panahong mahigit 96 na oras na ang lumipas mula nang ganap na isara ng Navy ng IRGC ang Strait of Hormuz at walang komersyal o tanker na sasakyang pandagat ang pinayagang dumaan. Inaasahan na sa mga darating na oras at araw, ang pagdaan ng higit pang mga sasakyang pandagat ay magpapatuloy at ang presyo ng langis at natural gas sa pandaigdigang merkado ay pansamantala at unti-unting bababa. Naniniwala ang mga economic expert na ang pagdaan ng unang tanker na ito ay isang positibong senyales para sa tiwala sa kasunduan at simula ng isang bagong yugto ng relatibong katatagan sa pandaigdigang merkado ng enerhiya.
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