Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Galit ng Hebrew media sa anunsyo ng memorandum of understanding sa pagitan ng Iran at Amerika
Media ng Zionist regime (Hunyo 15, 2026) – Ilang oras pagkatapos ng deklarasyon ng balangkas ng kasunduang pangkapayapaan sa pagitan g Iran at Amerika, ang Hebrew media ay hinarap ng isang alon ng matinding pamumuna laban kay Donald Trump at sa kanyang gobyerno.
Ang Channel 14 Israel sa isang matalim na reaksyon ay sumulat: "Ang ginawa sa atin ni Donald Trump ay napakasama na mahirap ipaliwanag." Ang i24 News network, na nagpapahayag ng hindi kasiyahan sa nilalaman ng kasunduan, ay idiniin: "Nagbibigay si Trump ng maraming bagay sa mga Iranian at wala namang natatanggap kapalit."
Ang ilang iba pang Hebrew-language news platform, na binanggit ang isa sa pinakamahalagang probisyon ng pag-unawang ito, ay sumulat: "Tila ang kasunduang ito ay kinabibilangan ng pag-alis ng mga pwersang Israeli mula sa Lebanon." Samantala, si Roi Kais, Israeli journalist, sa X social network ay sumulat nang may pabalang: "Sino ang maniniwala na ang isang solong pag-atake sa timog Dahiyeh ng Beirut ay magpapabilis ng pandaigdigang kapayapaan?"
Ang mga reaksyong ito ay ginawa sa panahong si Donald Trump kagabi sa Truth Social ay nag-ulat ng "hindi pa naganap na paglapit sa kasunduang pangkapayapaan sa Iran" at hiniling sa Israel na itigil ang mga pag-atake nito sa Lebanon. Iniulat din ng mga news source na ang Israeli security cabinet ay nagpulong sa isang underground silungan upang suriin ang mga implikasyon ng kasunduang ito.
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