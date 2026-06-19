Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sullivan: Ang pag-unawa ng Amerika sa Iran ay isang "bagong Treaty of Versailles".
Si Jake Sullivan, dating National Security Advisor ng Amerika sa administrasyong Biden, ay inihambing ang memorandum of understanding ng Tehran at Washington sa isang "bagong Treaty of Versailles" at sinabi na ang pagkakaiba nito ay na sa pagkakataong ito, ang Amerika ang nagbabayad ng mga reparasyon.
Itinuring niya ang kasunduang ito bilang resulta ng isang proseso na, ayon sa kanya, ay magkakaroon ng malawak na mga kahihinatnan para sa Amerika.
Washington – "Long Game" podcast (Hunyo 19, 2026) – Si Jake Sullivan, dating National Security Advisor ng Amerika sa administrasyon ni Joe Biden, sa kanyang podcast na binanggit ang pagpirma ng memorandum of understanding ng Iran at Amerika sa Palace of Versailles sa France, ay inilarawan ang kasunduang ito bilang "isang uri ng bagong Treaty of Versailles" at sinabi na ang pagkakaiba nito sa makasaysayang kasunduan noong 1919 ay "ang Estados Unidos ang partidong nagbabayad ng mga reparasyon."
Sa pagtukoy sa malinaw na pagkakasalungatan sa mga posisyon ni Trump, ipinahiwatig ni Sullivan na ang Pangulo ng Amerika ay dating tinawag ang JCPOA bilang "pinakamasamang kasunduan sa kasaysayan ng sangkatauhan," ngunit ngayon ay pumirma ng isang kasunduan na "nagbibigay ng sampung bilyong dolyar sa Iran upang buksan ang isang kipot na hindi sarado bago magsimula ang digmaan."
Ang dating National Security Advisor ng Amerika ay tumukoy sa isa sa pinakamahalagang probisyon ng pag-unawang ito na nagpapahintulot sa Iran na "magdisenyo ng isang plano upang mangolekta ng mga bayad mula sa mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz; isang bagay na hindi kailanman umiral bago ang digmaang ito." Ang kasunduang ito ay "nangangako ng 300 bilyong dolyar na pamumuhunan sa Iran para sa muling pagtatayo ng bansang ito; samantalang walang matibay na nakukuha kapalit ng nuclear program ng Iran."
Sa pagtatapos, binanggit ni Sullivan ang lugar ng pagpirma ng kasunduang ito at idiniin na si Trump "literal na umupo sa Versailles at pumirma ng kasunduan" at ang hakbang na ito ay magkakaroon ng malawak na mga kahihinatnan para sa Amerika.
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