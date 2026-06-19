Video| Protesta ng mga Palestinian laban sa bagong settlement ng Israel sa Hebron; ginanap ang Friday prayer sa Tarousa.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Protesta ng mga Palestinian laban sa bagong settlement ng Israel sa Hebron; ginanap ang Friday prayer sa Tarousa.
Ang mga mamamayang Palestinian sa lugar ng "Tarousa" sa kanluran ng lungsod ng Dura, na matatagpuan sa timog ng Hebron, sa pamamagitan ng pagdaraos ng Friday prayer ay nagpahayag ng kanilang pagtutol sa plano ng pagtatayo ng bagong Israeli settlement sa lugar na ito.
Kasabay ng pagdaraos ng seremonyang ito, ang mga Israeli military forces ay may malawakang presensya sa Bundok Tarousa.
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