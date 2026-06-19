Video| Analyst ng digmaan: Nawala na ang pagpigil laban sa Iran

Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Analyst ng digmaan: Nawala na ang pagpigil laban sa Iran.
Si Elijah Magnier, political analyst at war correspondent, ay nagsabi: "Ang lahat ng itinakdang layunin ay hindi nakamit at ngayon ang mataas na kamay ay nasa Iran."
Binanggit niya ang mga babala ng Iran tungkol sa kakayahang makaapekto sa mga daanan ng tubig sa rehiyon, at nagsalita tungkol sa mga posibleng kahihinatnan ng sitwasyong ito sa pandaigdigang ekonomiya.
..........
Your Comment