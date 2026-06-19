Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Beirut – Al Jazeera (Hunyo 19, 2026) – Ang mga fighter jet ng Zionist regime mula kaninang madaling-araw hanggang sa sandaling ito ay nagsagawa ng 79 air strike at ang mga drone ng rehimeng ito ay nagsagawa rin ng 9 na karagdagang pag-atake sa timog at silangang mga lugar ng Lebanon.
Batay sa ulat ng Lebanese National News Agency (NNA), ang mga pag-atakeng ito ay nagtarget ng maraming lugar kabilang ang lungsod ng Nabatieh, Nabatieh al-Fawqa, Kafr Tibnit, Kafr Jouz, Harouf, Kafr Sir, at ang Ryhan heights. Sa mga pag-atakeng ito, ang mga residential area at residential building ay lubhang nasira.
Batay sa pinakabagong estadistika ng Ministry of Health ng Lebanon, mula kaninang madaling-araw hanggang hapon, hindi bababa sa 18 katao ang namatay sa air strike sa timog Lebanon at 33 iba pa ang nasugatan. Iniulat din ng mga news source ang pagtaas ng bilang ng mga biktima sa 23. Batay sa mga ulat, ang mga babae at bata ay kabilang sa mga biktima.
Ang mga pag-atakeng ito ay lumalala sa panahong kahapon (Huwebes), ang hukbo ng Zionist regime ay naglabas ng bagong mapa ng sinasakop na lugar nito sa timog Lebanon na nagpapakita na ang mga pwersa nito ay sumulong hanggang sa lalim ng mga 10 kilometro sa teritoryo ng Lebanon. Gayunpaman, idiniin ni Benjamin Netanyahu, punong ministro ng Zionist regime, na ang kanyang mga pwersa ay mananatili sa security zone ng timog Lebanon.
Bago ito, si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, sa G7 summit ay pinuna ang mga pag-atake ng Israel sa Lebanon at sinabi na ang mga pag-atakeng ito ay "labis" at ang Israel ay dapat kumilos nang "mas responsable." Gayunpaman, tila ang Tel Aviv, sa kabila ng pagtutol ng Washington at ng pag-unawa ng Iran at Amerika na itigil ang digmaan sa lahat ng larangan, ay nagpipilit na palalain ang military operations nito sa timog Lebanon.
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