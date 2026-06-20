Beirut – Al Jazeera (Hunyo 20, 2026) – Sa kabila ng deklarasyon ng tigil-putukan noong Biyernes (Hunyo 19) at pagbibigay-diin ng mga Amerikanong opisy

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Beirut – Al Jazeera (Hunyo 20, 2026) – Sa kabila ng deklarasyon ng tigil-putukan noong Biyernes (Hunyo 19) at pagbibigay-diin ng mga Amerikanong opisyal dito, ang air at artillery attacks ng Zionist regime sa iba't ibang lugar sa timog Lebanon ay nagpatuloy nang buong tindi mula kaninang umaga (Sabado).
Batay sa mga ulat ng Lebanese media, ang mga pag-atake sa nakalipas na araw at gabi at kaninang madaling-araw ay nag-iwan ng hindi bababa sa 16 na patay at dose-dosenang iba pa ang nasugatan. Inihayag ng Ministry of Health ng Lebanon noong Biyernes na ang air at artillery attacks ng Israel sa timog at silangang bahagi ng bansa ay nag-iwan ng 47 na patay, na ginawa itong pangalawang pinakamadugong araw mula nang magsimula ang mga labanan noong unang bahagi ng Marso.
Ang Nabatieh district sa timog Lebanon ay nasa sentro ng mga pag-atakeng ito. Ayon sa ulat ng Lebanese National News Agency (NNA), ang mga Israeli fighter jet at drone kaninang madaling-araw ay nagsagawa ng hindi bababa sa 42 na pag-atake sa 20 bayan sa Nabatieh at Jezzine districts. Ang mabibigat na artilerya ay binomba rin ang lungsod ng Nabatieh at ang mga paligid nito.
Batay sa mga paunang ulat, ang bayan ng "Arab Salim" sa Nabatieh ay tinarget ng matinding pag-atake. Sa pag-atakeng ito, hindi bababa sa apat na miyembro ng isang pamilya kabilang sina Ali Nader, kanyang asawang si Leila, kanilang anak na si Mahmoud, at kanilang manugang na si Jana Hashem ang namatay. Sa drone attack sa bayan ng "Dweir," isang motorsiklo ang tinarget at ang sakay nito ay namatay. Gayundin sa pag-atake sa bayan ng "Deir al-Zahrani," isang tao ang namatay. Inihayag din ng hukbo ng Lebanon na isa sa mga sundalo nito ang na-martir sa Israeli air strike sa "Kfar Rumman-Nabatieh" road.
Kinondena ng hukbo ng Lebanon sa isang pahayag ang mga pag-atakeng ito at ipinahayag na "ang pagpapatuloy ng brutal na pag-atake ng Israel ay ginagawa upang pahinain ang anumang solusyon na maaaring magbalik ng katatagan sa Lebanon."
..........
328
Your Comment