New York – Pahayagang New York Times (Hunyo 19, 2026) – Batay sa mga pagtatantya ng Moody's Analytics, ang 107-araw na digmaan laban sa Iran ay nagkak

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-New York – Pahayagang New York Times (Hunyo 19, 2026) – Batay sa mga pagtatantya ng Moody's Analytics, ang 107-araw na digmaan laban sa Iran ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 132 bilyong dolyar sa mga nagbabayad ng buwis at mamimili ng Amerika. Kasama sa halagang ito ang mga gastos sa militar, pagtaas ng presyo ng enerhiya at mga kalakal, gayundin ang pagtaas ng mga rate ng interes sa ekonomiya ng Amerika. Idiniin ng New York Times na ang pagkalkula ng mga gastos ng digmaang ito ay nagpapatuloy at ang pang-ekonomiyang lawak nito ay hindi pa ganap na natutukoy.
Direktang gastos sa militar – Batay sa isang ulat na isinumite ng US Department of Defense sa House of Representatives noong nakaraang buwan, ang gastos ng military operations na may kaugnayan sa Iran ay tinatayang mga 29 bilyong dolyar. Gayunpaman, ang halagang ito ay hindi kasama ang gastos sa muling pagtatayo ng higit sa isang dosenang American military base na nasira sa mga pag-atake ng Iran. Nagbabala ang mga eksperto ng Harvard University na ang gastos sa pagpapalit ng napakalaking bala na ginamit sa digmaang ito ay higit na mataas kaysa sa paunang presyo ng pagbili.
Pagtaas ng presyo ng enerhiya – Ang pagkagambala sa maritime navigation sa Strait of Hormuz ay nagtaas ng presyo ng gasolina mula sa average na $2.98 bago ang digmaan patungong mga $4 bawat galon. Ang pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel lamang ay nagpataw ng mga 60 bilyong dolyar na dagdag na gastos sa mga mamimiling Amerikano. Sa karaniwan, ang bawat sambahayang Amerikano ay nagbayad ng mga $460 na higit pa para sa gasolina. Ang presyo ng tiket ng eroplano ay tumaas din ng halos 27 porsyento.
Inflation at gastos sa pamumuhay – Batay sa datos ng US Bureau of Labor Statistics, ang Consumer Price Index (CPI) sa huling buwan ay tumaas ng 0.5 porsyento kumpara sa nakaraang buwan at 4.2 porsyento kumpara sa nakaraang taon. Ang presyo ng enerhiya ay tumaas ng 3.9 porsyento buwan-buwan at umabot sa higit 60 porsyento ng kabuuang pagtaas ng inflation. Ang presyo ng pagkain ay tumaas din ng 3.1 porsyento kumpara sa nakaraang taon.
Iba pang pang-ekonomiyang epekto – Ang presyo ng mga kemikal na pataba ay tumaas ng hanggang 47 porsyento at mga 70 porsyento ng mga magsasakang Amerikano ay hindi nakakuha ng kinakailangang pataba. Ang mga rate ng interes sa mortgage ay tumaas din, na nagpapamahal sa pagbili ng bahay. Ang mga operational na gastos ng World Food Programme ng United Nations ay lubhang tumaas dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina.
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