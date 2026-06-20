Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kapangyarihan ng Iran at nakakahiyang pagkatalo ng Amerika, pangunahing balita ng pandaigdigang media!.
Ang mga internasyonal na media at analyst, kabilang si Ross Harrison, senior researcher ng Middle East Institute, sa kanilang pagtatasa ng mga kamakailang pag-unlad ay naniniwala na ang Iran ay hindi lamang humina, kundi nagawang mapanatili ang posisyon nito at sa ilang mga larangan ay nakuha ang mataas na kamay.
Kasabay nito, ang ilang mga eksperto na lumahok sa mga analytical program ng Western media, sa pagtukoy sa mga resulta ng mga kamakailang pag-unlad, ay nagsalita tungkol sa pagbaba ng bisa ng presyur ng Amerika at pagbabago ng balanse ng kapangyarihan sa rehiyon.
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