Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Al-Barghouti: Ang kasunduan ng Amerika at Iran ay magkakaroon ng positibong epekto sa isyu ng Palestine.
Idineklara ni Dr. Mustafa al-Barghouti, Kalihim Heneral ng Palestinian National Initiative movement, na ang kamakailang kasunduan sa pagitan ng Amerika at Iran ay magkakaroon ng positibong epekto sa isyu ng Palestine.
Sinabi ni al-Barghouti sa isang panayam sa "Arabi 21" na ang nangyari sa rehiyon - ibig sabihin, ang pagtigil ng digmaan - ay nangangahulugan ng pagkatalo ng Amerikano-Zionist na pagsalakay hindi lamang laban sa Iran, kundi laban sa lahat ng bansa sa Persian Gulf.
Idinagdag niya na ang matinding pagkatalo ng okupanteng rehimen na makikita sa pagtatapos ng kasunduang ito - taliwas sa kagustuhan ni Benjamin Netanyahu - ay magkakaroon ng positibong epekto sa isyu ng Palestine, dahil ang kasunduang ito ay nangangahulugan ng pagkatalo ng sabwatan ng normalisasyon upang alisin ang isyu ng Palestine.
Ramallah – Arabi 21 network (Hunyo 20, 2026) – Si Mustafa al-Barghouti, Kalihim Heneral ng Palestinian National Initiative movement, sa kanyang pagsusuri sa 14-artikulo na kasunduan ng Iran at Amerika na nilagdaan noong Hunyo 17 sa Geneva, ay inilarawan ang kasunduang ito hindi lamang bilang isang tagumpay para sa Iran, kundi bilang isang estratehikong pagkatalo para sa buong proyekto ng Amerikano-Zionist na pagsalakay sa rehiyon.
Si al-Barghouti, na itinuturing na isa sa mga kilalang pampulitikang pigura ng Palestine at isa sa mga mahigpit na kritiko ng mga patakaran ng normalisasyon ng relasyon sa Zionist regime, ay idiniin na ang kasunduang ito ay nagpapakita ng kawalan ng kakayahan ng Washington at Tel Aviv na makamit ang kanilang mga layunin sa digmaan.
Pagkatalo ng sabwatan ng normalisasyon; tagumpay para sa mithiin ng Palestine
Binanggit ni al-Barghouti na ang kasunduang ito ay natapos taliwas sa tahasang kagustuhan ni Benjamin Netanyahu, at tinawag itong tanda ng "matinding pagkatalo" ng Zionist regime. Idiniin niya na ang Zionist regime sa loob ng 100 araw na digmaan ay hindi nakamit ang alinman sa mga ipinahayag na layunin nito kabilang ang pagkawasak ng military capability ng Iran at pagtigil ng nuclear program nito, at sa huli ay napilitang tanggapin ang tigil-putukan sa lahat ng larangan kabilang ang Lebanon.
Sa paniniwala ni al-Barghouti, ang estratehikong pagkatalo na ito ay magkakaroon ng direktang epekto sa isyu ng Palestine, dahil ang kasunduan ng Iran at Amerika ay "nangangahulugan ng pagkatalo ng sabwatan ng normalisasyon upang alisin ang isyu ng Palestine." Naniniwala siya na ang pagpapalakas ng axis of resistance at ang kawalan ng kakayahan ng Israel na ipataw ang kalooban nito sa rehiyon ay nagbago sa balanse ng kapangyarihan pabor sa mga Palestinian at nagbigay-daan sa muling paglalahad ng mga mithiin ng Palestinian sa rehiyonal na equation.
Suporta para sa axis of resistance; isang modelo para sa Ummang Islamiko
Sa pagpapatuloy, binanggit ni al-Barghouti ang suporta ng Iran at Yemen sa Lebanon laban sa mga pagsalakay ng Israel, at inilarawan ang mga hakbang na ito bilang "isang tunay na halimbawa ng pagkakaisa sa pagitan ng mga bansa at mga kilusan ng Ummang Islamiko laban sa mga pag-atake ng okupanteng rehimen." Idiniin niya na ang paninindigan ng Iran laban sa Amerikano-Zionist na koalisyon ay isang modelo para sa ibang mga bansa sa rehiyon at sa bansa ng Palestine sa landas ng paglaban laban sa pananakop.
Kapansin-pansin na bago ito, si Amr Moussa, dating Kalihim Heneral ng Arab League, bilang tugon sa kasunduang ito ay tinawag itong "isang punto para sa pagsisimula ng iba pang mga pag-unawa" at idiniin ang pangangailangan na tugunan ang isyu ng Palestine sa pagpapatuloy ng prosesong ito. Gayundin, ang "Pamahalaan ng Palestine" noong Hunyo 14 ay tinanggap ang kasunduan sa tigil-putukan at inilarawan ito bilang isang hakbang patungo sa pagbabawas ng rehiyonal na tensyon.
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