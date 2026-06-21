Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sinasakop na Jerusalem – Media ng Zionist regime (Hunyo 20, 2026) – Iniulat ng Hebrew-language media ang kawalan ng kakayahan ng hukbo ng Israel na ma-access at mailipat ang mga labi ng ilang sundalong napatay sa timog Lebanon. Batay sa mga ulat na ito, ang pamilya ng isa sa mga sundalong napatay sa insidente ng pagkasira ng Merkava tank sa Nabatieh area ay nagpahayag na ang kanyang labi ay hindi pa naibibigay sa pamilya. Iniulat din na ang ilang pamilya at tagapagmasid ay humihiling ng muling pagsusuri sa patuloy na presensya ng mga pwersa ng hukbo sa mga lugar ng labanan.
Ito ay sa kabila ng katotohanang kaninang madaling-araw, inihayag ng Hezbollah ng Lebanon ang pagkasira ng isa pang Merkava tank ng hukbo ng Israel sa "Ali al-Taher" area sa timog Lebanon. Batay sa pahayag ng Hezbollah, ang operasyong ito ay isinagawa gamit ang mga guided missile. Naglabas din ang Lebanese social media ng mga larawan ng sandali ng pagtama ng missile sa tankeng ito at ang kumpletong pagkasira nito. Iniulat din ng hukbo ng Israel ang pagkamatay ng 7 sa mga sundalo nito sa mga labanan sa nakalipas na 48 oras sa Lebanon. Inamin ng Israeli military sources na ang mga eksperto ng hukbo ay "nagdurusa ng malalaking pagkatalo sa labanang ito."
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