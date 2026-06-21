Berlin at Stockholm – Internasyonal na mga ahensya ng balita (Hunyo 20, 2026) – Ang mga kabisera ng Germany at Sweden noong Sabado ay nag-host ng mala

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Berlin at Stockholm – Internasyonal na mga ahensya ng balita (Hunyo 20, 2026) – Ang mga kabisera ng Germany at Sweden noong Sabado ay nag-host ng malawakang protesta bilang suporta sa mga tao ng Palestine at Lebanon at sa pagkondena sa mga pag-atake ng Zionist regime sa Gaza Strip at Lebanon.
Sa Berlin, libu-libong nagpoprotesta ang nagtipon sa Oranienplatz sa Kreuzberg district at nagmartsa patungo sa Sonnenallee sa Neukölln district. Ang mga kalahok, sa pamamagitan ng pagsigaw ng mga slogan tulad ng "Palayain ang Palestine," "Tapusin ang pananakop," "Ito ay hindi digmaan, ito ay genocide," at "Pinapatay ng Israel ang mga bata," ay mariing pinuna ang gobyerno ng Germany dahil sa patuloy na suporta nito sa armas sa Zionist regime. Ang mga nagpoprotesta ay may dalang mga bandila ng Palestine kasama ang mga placard na may temang "Gaza sa ilalim ng apoy" at "Itigil ang genocide." Ang protestang ito ay sinamahan ng matinding security measures ng pulisya ng Germany ngunit natapos nang mapayapa.
Sa Stockholm, daan-daang nagpoprotesta ang nagtipon sa Odenplan square at, sa pagdadala ng mga placard na may temang "Ang mga bata sa Gaza ay pinapatay," "Ang mga paaralan at ospital ay binobomba," "Tapusin ang mga pag-atake sa Lebanon," at "Tapusin ang kakulangan ng pagkain," ay humiling ng pagtigil ng mga pag-atake ng Zionist regime at pagtatapos ng pagbebenta ng armas ng Sweden sa rehimeng ito. Ang mga Swedish activist, sa pagtukoy sa suporta ng mga Kanluraning bansa sa Zionist regime, ay idiniin na kung wala ang mga suportang ito, ang Israel ay hindi magagawang ipagpatuloy ang mga krimen nito laban sa mga Palestinian.
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