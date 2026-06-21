Washington – Kongreso ng Amerika (Hunyo 21, 2026) – Tinawag ni Chris Van Hollen, senador ng Democrat mula sa Maryland at miyembro ng Senate Foreign Re

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Washington – Kongreso ng Amerika (Hunyo 21, 2026) – Tinawag ni Chris Van Hollen, senador ng Democrat mula sa Maryland at miyembro ng Senate Foreign Relations Committee, noong Linggo sa kanyang talumpati sa Senate floor, ang 100 araw na digmaan ng Amerika laban sa Iran bilang "isang malaking pagkakamali" at sinabi na ang Estados Unidos ngayon ay nasa mas masahol na kalagayan kaysa bago magsimula ang digmaan.
Sa pagtukoy sa mabibigat na human, pinansyal, at estratehikong gastos ng digmaang ito, idiniin ni Van Hollen na "walang magandang paraan upang makaalis sa isang masamang digmaan" at hiniling sa administrasyong Trump na matuto mula sa kanilang mga pagkakamali. Idinagdag niya: "Dapat nating tanggihan ang mga salita ng mga nag-udyok sa digmaang ito at nagnanais na tayo ay muling hilahin dito. Kapag kayo ay nasa isang butas, itigil na ang paghuhukay."
Binanggit ng senador ng Democrat ang kamakailang memorandum of understanding ng Iran at Amerika, at nagpahayag ng pag-asa na ang kasunduang ito ay maaaring magbigay ng daan upang makaalis sa krisis, ngunit nagbabala tungkol sa pagpapatuloy ng mga hamon sa rehiyon. Ang mga pahayag ni Van Hollen ay ginawa sa panahong ipinapakita ng mga survey na halos 65 porsyento ng mga Amerikano ay hindi nasisiyahan sa paraan ng pamamahala ni Trump sa digmaan.
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