London – Internasyonal na mga ahensya ng balita (Hunyo 21, 2026) – Ang krisis pampulitika sa Britanya ay umabot na sa rurok nito at ang media ay nag-u

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-London – Internasyonal na mga ahensya ng balita (Hunyo 21, 2026) – Ang krisis pampulitika sa Britanya ay umabot na sa rurok nito at ang media ay nag-uulat ng nalalapit na pagbibitiw ng Punong Ministro, Sir Keir Starmer. Batay sa ulat ng pahayagang The Observer, inaasahan na ipahayag ni Starmer ang kanyang pagbibitiw sa Lunes (Hunyo 22) at itakda ang iskedyul para sa kanyang pag-alis. Ayon sa pahayagang ito, nakarating si Starmer sa konklusyong "ang kanyang posisyon ay hindi na maipagtatanggol" pagkatapos ng pakikipag-usap sa mga ministro ng gabinete, tagapayo, mga donor ng partido, at mga pinuno ng unyon ng manggagawa.
Isang mapagkukunan ng gobyerno, gayunpaman, habang itinatanggi ang mga ulat na ito, ay nagpahayag na si Starmer ay nakatuon pa rin sa "pagpapatuloy ng trabaho at pamamahala sa bansa." Gayunpaman, ang presyon sa kanya ay lubhang tumaas at isa sa mga matataas na miyembro ng Labour Party ay nagsabi sa The Telegraph na napagpasyahan ni Starmer na "tapos na ang laro."
Sanhi ng krisis; by-election at budget at defense gaps
Ang krisis pampulitika na ito ay lumala pagkatapos na si Andy Burnham, dating alkalde ng Manchester, ay nagwagi ng tiyak na tagumpay sa by-election ng Makerfield constituency noong Biyernes (Hunyo 19) at nagbigay-daan sa kanyang pagbabalik sa parliament at paglaban para sa pamumuno ng Labour Party. Si Burnham, na may tiyak na mayorya at 10 porsyentong pagtaas sa bahagi ng boto ng Labour Party, ay tinalo ang kanyang kalaban mula sa Reform UK party ng higit 9,000 boto.
Ang background ng krisis na ito ay ang lokal na halalan noong Mayo kung saan nawalan ang Labour Party ng halos 1,500 upuan. Ang pagkatalo na ito, kasama ang malalim na hindi pagkakasundo sa budget at defense na mga patakaran, ay humantong sa pagbibitiw ng ilang matataas na opisyal ng gobyerno kabilang sina John Healey, Ministro ng Depensa, at Al Carns, Ministro ng Armed Forces.
Burnham; posibleng kahalili
Si Andy Burnham, 56, na kinikilala bilang pinakamalamang na kahalili ni Starmer, ay manunumpa bilang miyembro ng parliament sa Lunes at inaasahan na siya ay magiging punong ministro sa katapusan ng linggong ito. Hiniling ng mga tagasuporta ni Burnham kay Starmer na sumang-ayon sa isang maayos na paglipat ng kapangyarihan. Ang dating Ministro ng Kalusugan, si Wes Streeting, ay nagpahayag din na kung magkakaroon ng kompetisyon, siya ay tatakbo para sa pamumuno ng Labour Party.
Batay sa ulat ng The Times, kung si Burnham ay maging punong ministro, si Rachel Reeves, kasalukuyang Ministro ng Pananalapi, ay tatanggalin. Kung si Starmer ay magbitiw, ang Britanya ay magkakaroon ng ikapitong punong ministro nito sa mahigit isang dekada, na siyang pinakamataas na antas ng pagbabago sa halos dalawang siglo.
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