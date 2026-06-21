Tehran – Tasnim News Agency (Hunyo 20, 2026) – Si Sardar Abbas Akbarzadeh, Deputy Political ng Navy ng IRGC, sa kanyang mga pahayag na binanggit ang 1

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tehran – Tasnim News Agency (Hunyo 20, 2026) – Si Sardar Abbas Akbarzadeh, Deputy Political ng Navy ng IRGC, sa kanyang mga pahayag na binanggit ang 100 araw na karanasan ng digmaan sa Amerika ay idiniin na ang kapangyarihan lamang ang tunay na garantiya laban sa kaaway, at ang kaaway ay umaatras lamang kapag nakikita nito ang kapangyarihan, hindi dahil ito ay naaawa sa sinuman.
Sinabi ni Akbarzadeh na ang bansa ng Iran, sa pamamagitan ng pananampalataya at determinasyon nito, ay nagawang talunin ang isang kaaway na armado hanggang sa ngipin, at ngayon ang Islamic Republic ay naging nangungunang kapangyarihan sa rehiyon. Sa pagtukoy sa kamakailang memorandum of understanding sa Amerika, idiniin niya na kung ang kaaway ay hindi sumunod sa mga pangako nito, ang Islamic Republic ay hindi kailanman uurong, at kami ay nakikipag-usap upang makuha ang aming karapatan, hindi upang magbigay ng konsesyon.
Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahong ang memorandum of understanding ng Iran at Amerika ay nilagdaan noong Hunyo 17 at batay dito, ang digmaan sa lahat ng larangan ay tumigil at ang Strait of Hormuz ay binuksan para sa pagdaan ng mga komersyal na barko. Gayunpaman, ang mga pag-atake ng Zionist regime sa timog Lebanon ay nagpapatuloy, at ilang beses nang idiniin ng mga opisyal ng Iran na kung ang mga pangako ay lalabagin ng Amerika o Israel, makikita nila ang tiyak na tugon ng Iran.
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