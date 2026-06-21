Zurich – Tasnim News Agency (Hunyo 21, 2026) – Dumating si Mohammad Baqer Qalibaf, Tagapagsalita ng Islamic Consultative Assembly at pinuno ng negotia

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Zurich – Tasnim News Agency (Hunyo 21, 2026) – Dumating si Mohammad Baqer Qalibaf, Tagapagsalita ng Islamic Consultative Assembly at pinuno ng negotiating team ng Iran, kasama ang isang matataas na delegasyon sa lungsod ng Zurich, Switzerland, para sa isang bagong yugto ng usapan sa Amerika. Sa kanyang pagdating, sa isang mensahe sa kanyang personal na pahina sa X social network, sumulat siya: "Itinuturing ko ang mga inosenteng bata ng Minab at lahat ng martir ng mahal na Iran bilang mga tagamasid ng aking mga aksyon at pag-uugali sa bawat sandali. Nakikita nila tayo at inaasahan nila tayo. Nawa'y hindi ako mapahiya sa harap ng mga inosenteng martir at ng bansa ng Iran, at sumama ako sa aking mga kasama nang may karangalan, na sabik akong makita sila."
Ang delegasyong Iranian, na kilala bilang "Minab 168," ay naglakbay sa Switzerland sa panahong ang mga tensyon sa rehiyon ay nagpapatuloy. Ilang oras bago ang pag-alis, ang Khatam al-Anbiya Central Headquarters, bilang tugon sa paglabag ng Zionist regime sa tigil-putukan sa Lebanon, ay muling nagpataw ng mga limitasyon sa pagdaan sa Strait of Hormuz. Gayunpaman, inaasahan na ang usapan ay gaganapin sa Linggo (Hunyo 21) sa Bürgenstock Resort malapit sa lungsod ng Lucerne.
Ang Amerikanong delegasyon ay pinamumunuan ni JD Vance, Bise Presidente ng Amerika, at sina Jared Kushner at Steve Witkoff, mga espesyal na sugo ni Donald Trump, ay naroroon din sa mga usapang ito. Bago ang kanyang paglalakbay sa Switzerland, nagpahayag si Vance ng pag-asa na ang pag-unlad ay makakamit sa usapan tungkol sa "nuclear issue" at "ceasefire sa Lebanon."
Kapansin-pansin na ang usapan ay binalak na magsimula noong Biyernes (Hunyo 19), ngunit ipinagpaliban dahil sa paglala ng labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon. Ang Ministry of Foreign Affairs ng Switzerland, sa isang pahayag, ay nagpahayag na patuloy itong magbibigay ng "kumpidensyal at mapagkakatiwalaang espasyo" sa Bürgenstock para sa mga usapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng memorandum of understanding ng Iran at Amerika.
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