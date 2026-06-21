Video| Senador John Asaf: Ang digmaan laban sa Iran ay isang malaking pagkatalo para sa administrasyong Trump

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Senador John Asaf: Ang digmaan laban sa Iran ay isang malaking pagkatalo para sa administrasyong Trump.
Si Senador John Asaf, na pumupuna sa mga patakaran ng Amerika patungo sa Iran, ay tinawag ang digmaan laban sa bansang ito bilang "isang sakuna para sa patakarang panlabas, ekonomiya, at pambansang seguridad ng Amerika."
Sinabi niya na si Trump mula sa simula ng digmaan ay paulit-ulit na nagsalita tungkol sa tagumpay, ngunit ngayon ay nahaharap sa malawakang pamumuna dahil sa pagkabigo ng kanyang mga patakaran sa Gitnang Silangan.
Idiniin din ni Asaf na ang digmaang ito ay nagpataw ng dose-dosenang bilyong dolyar na gastos sa Amerika, naubos ang military resources ng bansa, at nagpahina sa internasyonal na posisyon ng Washington.
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