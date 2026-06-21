Tehran - IRNA news agency (Hunyo 20, 2026) - Iniulat ng media ng Zionist regime ang matinding paghihirap ng hukbo ng rehimeng ito na alisin ang mga ba

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tehran - IRNA news agency (Hunyo 20, 2026) - Iniulat ng media ng Zionist regime ang matinding paghihirap ng hukbo ng rehimeng ito na alisin ang mga bangkay ng mga sundalong napatay sa teritoryo ng Lebanon.
Batay sa mga ulat na ito, ang hukbo ng Israel, na nabigong ma-access at maibalik ang mga labi ng mga sundalo nito sa timog Lebanon, ay humiling sa "ceasefire monitoring committee" (mechanism committee) na makipag-ugnayan sa Hezbollah upang makakuha ng pahintulot na alisin ang mga labi ng mga bangkay mula sa estratehikong burol ng "Ali al-Taher" sa Nabatieh area.
Detalye ng labanan sa Ali al-Taher heights
Ang Ali al-Taher area sa mga nakaraang araw ay naging isa sa mga pangunahing sentro ng labanan. Inihayag ng Hezbollah na tinarget nito ang isang yunit ng hukbo ng Israel sa isang ambush sa lugar na ito at, sa pamamagitan ng pagsabog ng isang roadside bomb, ay nagdulot ng mabibigat na nasawi sa kanila. Batay sa mga ulat, ang mga labanang ito ay isinagawa gamit ang mga missile, mortar, at explosive drone, at sinubukan ng hukbo ng Israel na alisin ang mga nasugatan at patay nito mula sa lugar sa ilalim ng takip ng usok at flares.
Mabibigat na nasawi ng hukbo ng Israel sa Ali al-Taher
Inamin ng Hebrew media na sa pagtatangka na sakupin ang Ali al-Taher heights, hindi bababa sa 2 pang sundalo ng rehimeng ito ang napatay. Batay sa ulat ng radyo ng hukbo ng Israel, isang sundalo mula sa Maglan unit na nagngangalang "Nir Ben Ari" ay napatay kaninang madaling-araw (Sabado) sa isang pinagsamang pag-atake ng Hezbollah. Gayundin, isa pang sundalo na nagngangalang "Yoav Klein" ay napatay noong gabi ng Biyernes sa lugar na ito.
Bago ito, iniulat din ng hukbo ng Israel ang pagkamatay ng 3 pang sundalo sa pagkasira ng isang Merkava tank sa Ali al-Taher. Sa kabuuan, ang huling pagtatangka ng hukbo ng Israel na sakupin ang mga burol na ito ay nagresulta sa pagkamatay ng 4 na sundalo at pagkakasugat ng 17 iba pa.
Strategic importance ng Ali al-Taher
Ang Ali al-Taher heights ay matatagpuan sa hilaga ng Litani River at silangan ng lungsod ng Nabatieh, at dahil sa estratehikong posisyon nito, ito ay may espesyal na kahalagahan para sa hukbo ng Israel. Ang lugar na ito, na may tinatayang taas na 600 metro mula sa antas ng dagat, bilang isang natural na observation tower, ay nagbibigay-daan sa kumpletong pagsubaybay sa mga ruta ng paggalaw at deployment ng mga pwersa sa lugar at sa paligid ng Litani River.
Ang mga burol na ito ay ang huling lugar na inilikas ng mga pwersang Israeli noong kanilang pag-urong mula sa Lebanon noong 2000. Ang hukbo ng Israel, sa kabila ng malawakang air strike at ilang hindi matagumpay na pagtatangka noong nakaraang linggo, ay patuloy na lumalaban upang sakupin ang lugar na ito.
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