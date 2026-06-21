Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagsisiwalat ng dating direktor ng CIA tungkol sa personalidad at buhay ni Reza Pahlavi sa podcast ni Tucker Carlson.
Si Reza Pahlavi ay hindi karapat-dapat na mamuno sa anumang bagay; siya ay isang taong mahilig sa kasiyahan at magara ang pamumuhay na nagkaroon ng relasyon sa asawa ng kanyang kapatid, at sa kasalukuyan, ang kanyang sariling asawa ay may hayagang relasyon sa kanyang personal na tagapagsanay, na isang nakakahiyang bagay sa kulturang Iranian.
Bukod dito, ilang beses na niyang ipinahayag, at kamakailan lamang sa podcast ni Patrick Bet-David, na wala na siyang balak na bumalik sa Iran, dahil naitayo na niya ang kanyang buhay sa Amerika, siya ay napakayaman, at ang kanyang mga anak ay mga Amerikano na.
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