Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sinasakop na Jerusalem – Media ng Zionist regime (Hunyo 20, 2026) – Inihayag ng hukbo ng Zionist regime ang pagkamatay ng isa pang sundalo ng rehimeng ito kasunod ng matinding pagkakasugat sa mga labanan sa timog Lebanon. Ang sundalong ito, na malubhang nasugatan noong Biyernes (Hunyo 19) kasunod ng pagkasira ng isang Merkava tank sa estratehikong lugar ng "Ali al-Taher," ay namatay dahil sa tindi ng kanyang mga sugat.
Batay sa ulat ng Hebrew media, ang sundalong ito ay miyembro ng espesyal na yunit na "Maglan" ng Israeli commando brigade. Inihayag din ng hukbo ng Israel noong Sabado (Hunyo 20) ang pagkamatay ng isa pang sundalo mula sa 401st Armored Brigade sa parehong mga labanan.
Detalye ng labanan sa Ali al-Taher heights
Ang labanan sa Ali al-Taher area, na may mataas na estratehikong kahalagahan, ay nagsimula noong Biyernes. Inihayag ng Hezbollah ng Lebanon na ang mga mandirigma nito, gamit ang mga guided missile, ay winasak ang tatlong Merkava tank sa lugar na ito. Iniulat din ng hukbo ng Israel na sa pag-atakeng ito, si Lieutenant Colonel Dor Gedalia Ben Simhon, kumander ng 52nd Battalion, kasama ang tatlong tripulante ng kanyang tanke, ay napatay.
Batay sa imbestigasyon ng hukbo ng Israel, ang nasabing tanke ay tinamaan ng isang anti-tank guided missile o isang drone na may dalang anti-tank warhead.
Pagpapatuloy ng mga labanan sa kabila ng tigil-putukan
Ang mga labanang ito ay naganap sa panahong ang tigil-putukan sa pagitan ng Zionist regime at Hezbollah ay idineklara noong Biyernes (Hunyo 19) sa pamamagitan ng pamamagitan ng Amerika. Gayunpaman, idiniin ng hukbo ng Israel na magpapatuloy ito sa mga operasyon nito sa security zone ng timog Lebanon hanggang sa maalis ang mga banta. Ipinahayag din ng Hezbollah na sa Ali al-Taher area, nahaharap ito sa isang estratehikong underground facility na kabilang sa grupong ito na sinisikap ng hukbo ng Israel na sakupin.
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