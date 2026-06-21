Geneva – CBS News (Hunyo 21, 2026) – Isang diplomat na nasa usapan ang nagsabi sa CBS News na ang mga delegasyon ng Iran at Amerika ay nagdagdag ng is

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Geneva – CBS News (Hunyo 21, 2026) – Isang diplomat na nasa usapan ang nagsabi sa CBS News na ang mga delegasyon ng Iran at Amerika ay nagdagdag ng isang emergency at espesyal na pagpupulong sa agenda ng usapang pangkapayapaan sa Switzerland upang talakayin ang tunggalian sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon sa unang araw ng usapan. Ang pagpupulong na ito ay tatalakayin bilang unang paksa.
Ang usapan ay gaganapin sa Linggo (Hunyo 21) sa Bürgenstock Resort malapit sa lungsod ng Lucerne sa gitnang Switzerland. Batay sa deklarasyon ng Ministry of Foreign Affairs ng Switzerland, ang Bürgenstock resort ay mananatiling sarado sa publiko hanggang Martes (Hunyo 23) at magpapatuloy sa normal na aktibidad nito mula sa tanghali ng Miyerkules (Hunyo 24).
Ang Amerikanong delegasyon ay pinamumunuan ni JD Vance, Bise Presidente, at kinabibilangan nina Jared Kushner at Steve Witkoff, espesyal na sugo ng Amerika sa mga usapin sa Gitnang Silangan. Ang Iranian delegasyon naman ay pinamumunuan ni Mohammad Baqer Qalibaf, Tagapagsalita ng Islamic Consultative Assembly, at kasama sina Abbas Araghchi, Kalihim ng Ugnayang Panlabas, at mga opisyal mula sa Central Bank at Ministry of Petroleum. Ang Pakistan at Qatar ay naroroon din bilang mga tagapamagitan sa mga usapang ito.
Background: Ang mga labanan sa Lebanon at banta sa usapan
Ang usapan noong Biyernes (Hunyo 19) ay ipinagpaliban dahil sa paglala ng labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon. Sa kabila ng deklarasyon ng tigil-putukan noong Biyernes, ang mga pag-atake ng Israel sa Lebanon ay nagpatuloy noong Sabado (Hunyo 20) at nag-iwan ng hindi bababa sa 32 patay. Bilang tugon sa mga pag-atakeng ito at sa tinatawag na "paglabag sa tigil-putukan ng Amerika," ang IRGC noong Sabado ay nagpahayag na muli itong nagpataw ng mga limitasyon sa pagdaan sa Strait of Hormuz. Ipinahayag din ng Iran na hindi nito bubuksan ang Strait of Hormuz hangga't hindi hayagang idinedeklara ng Israel ang pangako nito sa "komprehensibong tigil-putukan" sa Lebanon.
Ang pagsasama ng tunggalian sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa agenda ng usapan ng Iran at Amerika ay itinuturing na isang pagbabago sa estratehiya ng Washington; dahil ang Israel, Hezbollah, o ang gobyerno ng Lebanon ay hindi direktang partido sa mga usapang ito.
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