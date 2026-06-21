Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Malaking pahayag ni Lindsey Graham: Kung hindi makikipagkasundo ang Iran, kukunin natin ang kontrol sa Strait of Hormuz.
Senador ng Republican:
"Nag-ukol ako ng apat at kalahating oras kasama si Pangulong Trump noong Biyernes. Ito ang sa tingin ko ay mangyayari sa hinaharap: Kung ang kasunduang ito ay mabigo, kukunin ni Pangulong Trump ang kontrol sa Strait of Hormuz sa pamamagitan ng puwersa.
Maniningil tayo ng buwis mula sa lahat ng dadaan sa kipot na ito upang tustusan ang operasyong ito, at kung hahamunin ng Iran ang ating kontrol sa Strait of Hormuz, lubusan nating wawasakin sila."
..........
328
Your Comment