Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sanaa – Mga ahensya ng balita ng Yemen (Hunyo 20, 2026) – Ang armadong labanan sa pagitan ng mga military forces na kaanib sa nagbitiw na gobyerno ng Yemen at ng Ansarallah movement sa dalawang baybaying lalawigan ng Taiz at Al Hudaydah ay nag-iwan ng hindi bababa sa 25 patay at sugatan. Batay sa ulat ng isang Yemeni military source, ang mga labanan ay nagsimula pagkatapos ng pag-atake ng Ansarallah sa mga military base sa Al-Mabha front sa Al-Dhabab area sa kanluran ng Taiz, at ang mga pwersa ng 17th Infantry Division ng hukbo ng Yemen ay humarap sa mga umaatake.
Ang mga labanang ito ay naganap sa panahong ang mga tensyon sa rehiyon ng Kanlurang Asya ay nagpapatuloy, at kasabay ng paglala ng mga pag-atake ng Zionist regime sa Lebanon at ang usapan ng Iran at Amerika sa Geneva, ang sitwasyon sa iba't ibang larangan ng rehiyon ay naging magulo. Ang Taiz province ay itinuturing na isa sa mga estratehikong lugar ng Yemen na sa mga nakaraang taon ay nakasaksi ng maraming labanan sa pagitan ng mga naglalabanang partido.
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