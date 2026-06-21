Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Halos imposible ang 300 bilyong dolyar na investment fund at isinama ito sa memorandum nang alam na hindi ito maipapatupad mula pa sa simula!.
Inihayag ng Fox News sa isang ulat:
Ang pagpapatupad ng iminungkahing 300 bilyong dolyar na investment fund para sa muling pagtatayo ng Iran ay maaaring humarap sa malalaking legal na hadlang sa ilalim ng kasalukuyang mga batas ng parusa ng Amerika.
Isa sa mga hadlang na ito ay ang mga batas ng parusa laban sa IRGC ng Iran, na, dahil sa matagal nang posisyon ng Amerika na ang IRGC ay direktang o hindi direktang kasali sa sektor ng konstruksyon ng Iran, ay ginagawang halos imposible ang pamumuhunan sa reconstruction at development fund ng Iran.
Kung ang mga parusa exemption na may kaugnayan sa sektor ng konstruksyon ng Iran ay ipagkaloob din, ito ay magiging lamang sa papel at dapat na i-renew bawat 180 araw. Gayundin, ang sitwasyong ito, sa paglikha ng panganib, ay pipigil sa seryoso at matatag na pamumuhunan.
Malamang na ang mga negosyador ay hindi umasa sa pangwakas na kasunduan na nag-alok ng gayong hindi maipapatupad na istraktura sa Iran.
New York – Fox News (Hunyo 18, 2026) – Iniulat ng Fox News sa isang ulat na binanggit ang mga legal at parusa na eksperto, ang mga seryosong hadlang na kinakaharap ng 300 bilyong dolyar na reconstruction fund ng Iran.
Batay sa ulat na ito, opisyal na ipinahayag ng US Department of State noong 2020 at muli noong Mayo 2025 na ang sektor ng konstruksyon ng Iran ay "direkta o hindi direktang nasa ilalim ng kontrol ng IRGC." Ang bagay na ito, sa ilalim ng Iran Freedom and Counter-Proliferation Act (IFCA), ay naglalantad sa anumang pamumuhunan sa sektor na ito sa panganib ng mabibigat na parusa.
Pansamantalang exemption; hindi isang matatag na solusyon
Sinabi ni Miad Maleki, senior researcher ng Foundation for Defense of Democracies (FDD) at dating direktor ng Office of Foreign Assets Control (OFAC) ng US Treasury Department, sa Fox News na kahit na may mga presidential exemption, ang pondo na ito ay "halos imposible." Nagbabala si Maleki na ang anumang parusa exemption ay may bisa lamang sa loob ng 180 araw at dapat i-renew bawat anim na buwan. Ang marupok na legal na istraktura na ito ay nagdududa sa mga pangmatagalang mamumuhunan at praktikal na sumisira sa posibilidad ng pag-akit ng matatag na pamumuhunan sa malalaking proyekto ng konstruksyon.
Pinagmulan ng financing; mga bansa sa Persian Gulf, hindi Amerika
Batay sa dalawang-pahinang teksto ng memorandum na binanggit ng Fox News, ang Amerika mismo ay walang papel sa pagpopondo ng pondong ito. Ang mga bansa sa Persian Gulf ang dapat na pangunahing mamumuhunan sa pondong ito at ang Amerika ay kontrolin lamang ang proseso ng pamumuhunan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kinakailangang permit. Idiniin din ni JD Vance, Bise Presidente ng Amerika, na ang Iran ay "hindi makakatanggap ng kahit isang sentimo mula sa pera ng mga nagbabayad ng buwis ng Amerika."
Malawakang reaksyon; mula sa "sakuna" hanggang sa pagtanggi ni Trump
Tinawag ni Marc Thiessen, manunulat ng Washington Post at isa sa mga maimpluwensyang tagapayo ni Trump, ang planong ito bilang "sakuna" at inihambing ito sa "Marshall Plan para sa Alemanya habang ang mga Nazi ay nasa kapangyarihan pa rin." Inilarawan din ito ni Lindsey Graham, senador ng Republican, bilang "bingi." Ngunit tinawag ni Donald Trump ang anumang ulat tungkol sa pondong ito bilang "ganap na mali" at idiniin na "hindi kami namumuhunan. Hindi kami nagbibigay ng kahit 10 sentimo."
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