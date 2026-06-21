Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Banta ng pag-atake sa gitna ng usapan sa Geneva; Trump: Dapat agad na pigilan ng Iran ang mga proxy group nito sa Lebanon na lumilikha ng kaguluhan.
Kung hindi nila ito gagawin, muling maglalapat kami ng napakatinding suntok sa Iran, eksaktong katulad ng ginawa namin noong nakaraang linggo, ngunit sa pagkakataong ito ay mas matindi!
Washington – Truth Social (Hunyo 21, 2026) – Si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, ilang oras matapos ang pagsisimula ng bagong yugto ng usapan ng Iran at Amerika sa Geneva, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang nagbabantang mensahe sa Truth Social, ay hiniling sa Tehran na agad na pigilan ang "mga proxy group nito sa Lebanon na lumilikha ng kaguluhan." Idiniin ni Trump na kung ang Iran ay hindi sumunod, ang Washington ay maglalapat ng "napakatinding suntok" sa Tehran at sa pagkakataong ito ay "mas matindi" kaysa sa mga pag-atake noong nakaraang linggo.
Ang banta na ito ay ginawa sa panahong ang mga delegasyon ng negosyador ng Iran at Amerika ay nagtipon sa Geneva upang talakayin ang tungkol sa tigil-putukan sa Lebanon at mga nuclear na isyu. Ang usapan, na binalak na magsimula noong Biyernes, ay ipinagpaliban dahil sa paglala ng labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon. Samantala, muling isinara ng Iran ang Strait of Hormuz dahil sa paglabag ng Zionist regime sa tigil-putukan. Ang tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran ay nagpahayag noon na "ang Zionist regime ay hindi tumutupad sa mga pangako nito sa Lebanon" at itataas ang solusyon sa krisis sa Lebanon bilang pangunahing pokus ng usapan sa Amerika.
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