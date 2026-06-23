Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Hindi namin nagawang talunin ang Iran, ngunit hindi rin kami natalo ng 300 bilyong dolyar!.
Isang Belgian user, bilang tugon sa mga kamakailang pag-unlad, ay sumulat: "Hindi namin nagawang talunin ang Iran, ngunit hindi rin kami gumastos ng 300 bilyong dolyar."
Ang pahayag na ito ay mabilis na kumalat sa social media at nagpasigla ng talakayan tungkol sa mabibigat na gastos ng mga digmaan at pagkabigo ng mga military objectives.
Brussels – Social media (Hunyo 23, 2026) – Ilang oras matapos ang pagtatapos ng unang yugto ng usapan ng Iran at Amerika sa Switzerland at ang pagpapalabas ng mga ulat tungkol sa 300 bilyong dolyar na reconstruction fund ng Iran, isang Belgian user, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang mensahe sa X social network, ay nagbiro tungkol sa mabibigat na gastos ng digmaan at pagkabigo ng mga military objectives ng Washington. Sumulat siya: "Hindi namin nagawang talunin ang Iran, ngunit hindi rin kami gumastos ng 300 bilyong dolyar." Ang pahayag na ito ay tumutukoy sa 300 bilyong dolyar na investment fund na, batay sa ulat ng Fox News, ay kasama sa memorandum of understanding ng Iran at Amerika ngunit tinatasa na praktikal na hindi maipapatupad. Ang reaksyong ito ay nagpapakita ng makatotohanang pananaw ng mga mamamayang European sa napakalaking gastos ng walang saysay na mga digmaan at pagbibigay-diin sa katotohanan na ang digmaan sa Iran ay hindi lamang walang tagumpay para sa Kanluran, kundi nagpataw din ng napakalaking gastos sa mga nagbabayad ng buwis at pandaigdigang ekonomiya.
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