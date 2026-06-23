Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Paglabag sa tigil-putukan; pag-atake ng Israel sa timog Lebanon.
Sa kabila ng deklarasyon ng tigil-putukan noong Biyernes, ang hukbo ng Zionist regime ay nagpatuloy ng malawakang air at artillery attacks sa iba't ibang lugar sa timog Lebanon, na nag-iwan ng dose-dosenang patay at sugatan hanggang sa kasalukuyan.
Batay sa mga ulat ng Ministry of Health ng Lebanon, sa Sabado lamang, hindi bababa sa 28 katao ang na-martir sa air strike ng Israel sa mga lungsod ng Nabatieh, Tyre, at Sidon. Isang air strike sa isang residential building sa bayan ng "Barish" sa Tyre area ang pumatay sa isang ama, ina, at kanilang dalawang anak. Inihayag din ng hukbo ng Lebanon na isa sa mga sundalo nito ang na-martir sa "Kfar Rumman-Nabatieh" road dahil sa Israeli air strike.
Inilarawan ng hukbo ng Israel ang mga pag-atakeng ito bilang reaksyon sa pagpapaputok ng higit 50 projectiles ng Hezbollah patungo sa mga pwersa nito sa timog Lebanon kagabi. Gayunpaman, ang Hezbollah, sa pagtanggi sa paratang na ito, ay inakusahan ang Israel ng paulit-ulit na paglabag sa tigil-putukan at nagbabala na ang patuloy na pag-atake ay "hindi pababayaan nang walang tugon."
Idineklara din ni Nabih Berri, tagapagsalita ng parliament ng Lebanon, na ang mga prayoridad ng kanyang bansa ay ang kumpletong pag-alis ng mga pwersang Israeli mula sa timog Lebanon, deployment ng hukbo ng Lebanon, pagbabalik ng mga lumikas, at pagsisimula ng muling pagtatayo. Gayunpaman, idiniin ng hukbo ng Israel na magpapatuloy ito sa mga operasyon nito sa security zone ng timog Lebanon hanggang sa maalis ang mga banta, at hindi nito itinuturing ang sarili na obligado sa tigil-putukan sa Hezbollah. Mula nang magsimula ang digmaan noong Marso 2, ang mga pag-atake ng Israel sa Lebanon ay nag-iwan ng hindi bababa sa 4,106 patay at 12,153 sugatan.
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