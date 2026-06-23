Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Badr al-Busaidi: Nakipag-usap ako kay Qalibaf at Araghchi tungkol sa Strait of Hormuz.
Ang Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Oman kaninang madaling-araw ng Martes ay nagsabi na sa kanyang pagpupulong sa Tagapagsalita ng Parliament at Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Islamic Republic of Iran, binigyang-diin niya ang pangako sa internasyonal na batas at walang bayad na pagdaan sa Strait of Hormuz.
Muscat – Ministry of Foreign Affairs ng Oman (Hunyo 23, 2026) – Si Badr bin Hamad al-Busaidi, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Oman, kaninang madaling-araw ng Martes sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang mensahe sa X social network (dating Twitter) ay nag-ulat ng kanyang pagpupulong kay Mohammad Baqer Qalibaf, Tagapagsalita ng Islamic Consultative Assembly at pinuno ng negotiating team ng Iran, at Abbas Araghchi, Kalihim ng Ugnayang Panlabas, sa Muscat.
Sa mensaheng ito, ipinahayag ni al-Busaidi na ang dalawang panig ay nagkaroon ng "produktibong usapan" tungkol sa mga probisyon ng kamakailang memorandum of understanding ng Iran at Amerika, lalo na ang probisyon na may kaugnayan sa Strait of Hormuz. Idiniin ng Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Oman: "Binigyang-diin namin ang pangako sa internasyonal na batas at ligtas at walang bayad na pagdaan."
Ang pagpupulong na ito ay isinagawa sa loob ng balangkas ng probisyon 5 ng 14-artikulo na memorandum of understanding ng Iran at Amerika, ayon sa kung saan ang hinaharap na pamamahala ng Strait of Hormuz at ang pagbibigay ng maritime services sa daang ito ay ipinagkatiwala sa Oman at Iran bilang mga baybaying bansa. Batay sa pag-unawang ito, nangako ang Iran na garantiyahan ang pagdaan ng mga komersyal na barko sa daang ito nang walang bayad sa loob ng 60 araw.
Kapansin-pansin na ang delegasyong Iranian, pagkatapos ng pagtatapos ng unang yugto ng usapan sa Geneva, ay dumating sa Muscat noong gabi ng Lunes at binalak sa paglalakbay na ito na makipagpulong din kay Haitham bin Tariq, Sultan ng Oman, at makipag-usap tungkol sa bilateral cooperation at pagpapatatag ng mga kaayusan sa pamamahala ng Strait of Hormuz.
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