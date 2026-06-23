Video| Ang Bagong Inisyatiba ng Qatar

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-
Ayon sa ulat ng pahayagang Lebanese na Al-Akhbar, may bagong inisyatiba ang Qatar na pamahalaan ang hindi direktang negosasyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah, na may layuning makamit ang isang matatag na tigil-putukan sa timog Lebanon.
Ang Bagong Inisyatiba ng Qatar
Ang inisyatibang ito ng Qatar ay nagmumula matapos matanggap ang berdeng ilaw mula sa Washington.
· Layunin: Pamahalaan ang hindi direktang negosasyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah.
· Paghahanda: Bago ang pormal na paglalahad sa mga Amerikano, nakipag-ugnayan na ang Qatar kay Nabih Berri (Speaker ng Parliament ng Lebanon), Hezbollah, at Saudi Arabia.
· Koneksyon sa Iran-US Talks: Ayon sa mga mapagkukunan, ang mga resulta ng kamakailang pag-uusap sa Switzerland ay nagpatibay sa inisyatibang ito, na ginagawang bahagi ng mas malawak na rehiyonal na negosasyon ang usapin ng Lebanon.
Kondisyon ng Amerika: Ibukod ang France at UN
Sumang-ayon ang Amerika na ang Qatar ang mamamagitan, ngunit may isang mahalagang kondisyon:
· Eksklusibong Tungkulin: Hindi dapat isama ang iba pang mga partido tulad ng France o United Nations sa proseso.
· Layunin: Tinitiyak nito na ang bagong landas ng negosasyon ay mananatiling kumpidensyal at episyente.
Mula sa Tigil-putukan tungo sa "Doha 2"
Ayon sa inaasahan, ang pamamagitan ng Qatar ay maaaring lumampas sa pamamahala ng digmaan at gumanap ng mas malawak na papel sa pagresolba sa krisis sa loob ng Lebanon.
· "Doha 2" Conference: Posibleng magsagawa ng isang komprehensibong kumperensya upang muling ayusin ang pampulitikang istruktura ng Lebanon.
· Pakikipag-ugnayan: Nakipag-ugnayan na ang Qatar kay Pangulong Joseph Aoun upang makuha ang kanyang suporta para sa inisyatiba.
Reaksyon ng Israel
Tila hindi masaya ang panig Israeli sa bagong landas na ito.
Pagbubukod: Ang mekanismo na inihayag ng mga tagapamagitan (Qatar at Pakistan) ay lumilitaw na hindi kasama ang Israel, France, at UNIFIL.
· Pagtutol: Binatikos ito ni Pangulong Isaac Herzog, na nagsabi na ang anumang negosasyon upang wakasan ang tunggalian ay dapat gawin ng dalawang bansa mismo at hindi sa pamamagitan ng "pananakot ng Iran".
Buod
Ang inisyatiba ng Qatar ay nagpapakita ng pagsisikap na lumikha ng isang bagong, eksklusibong channel para sa negosasyon sa Lebanon, na nag-uugnay dito sa mas malawak na kasunduan sa Iran-US. Habang tinanggap ito ng ilang panig, ang pagtutol ng Israel ay nagpapakita na may mga malaking hadlang pa rin bago ito ganap na maipatupad.
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