Video| Tehran – IRNA (Hunyo 23, 2026) – Si Ismail Baghaei, tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Islamic Republic of Iran, kaninang umaga ng

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tehran – IRNA (Hunyo 23, 2026) – Si Ismail Baghaei, tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Islamic Republic of Iran, kaninang umaga ng Martes sa isang press briefing na binanggit ang kamakailang usapan ng Iran at Amerika sa Switzerland, ay itinuring ang pag-access sa mga nakapirming ari-arian ng Iran bilang "pangunahing kahilingan" ng bansa at idiniin ang pangangailangan para sa ganap na pagpapatupad ng mga pangako ng panig Amerikano.
Bilang tugon sa tanong ng mga mamamahayag tungkol sa pinakahuling kalagayan ng usapan sa Bürgenstock Hotel malapit sa Lucerne, Switzerland, sinabi ni Baghaei: "Ang aming pangunahing layunin sa mga usapang ito ay ang matiyak ang mga karapatan ng bansa ng Iran at ang pag-access sa mga nakapirming ari-arian ng mga Iranian. Ang mga detalye ng pagpapatupad ng bagay na ito ay nasa loob ng balangkas ng mga pangako na dapat tuparin ng panig Amerikano." Nilinaw din niya na ang presensya ng delegasyong Iranian sa usapan ay hindi para sa "media activity," kundi ginawa na may layuning "ituloy at hingin ang mga karapatan ng Iran."
Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahong batay sa magkasanib na pahayag ng Qatar at Pakistan, ang usapan sa Switzerland ay sinamahan ng "nakapagpapatibay na pag-unlad" at isang mekanismo para sa pagpapatuloy ng teknikal na usapan ay nalikha. Gayundin, si Mohammad Baqer Qalibaf, Tagapagsalita ng Parliament at pinuno ng negotiating team ng Iran, noong Lunes ay nagpahayag na ang isang kasunduan para sa pagpapalaya ng 12 bilyong dolyar ng mga nakapirming ari-arian ng Iran ay naabot. Batay sa mga ulat, 6 bilyong dolyar ng mga ari-arian na ito ay palalayain sa Qatar.
Sa kanyang press briefing, binanggit din ni Baghaei ang pag-unlad sa larangan ng pag-alis ng mga parusa sa langis at sinabi na ang mga kinakailangang lisensya para sa pag-export ng langis at mga produktong petrolyo ng Iran ay nailabas na. Idiniin niya na ang negotiating team ng Iran, nang buong kaseryosohan, ay itutuloy ang pagpapatupad ng mga pangako ng panig Amerikano, at hangga't hindi nakakakuha ng katiyakan mula sa "pagpapatuloy ng pagpapatupad ng mga pangako" ng Washington, walang hakbang na gagawin.
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