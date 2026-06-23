Video| Pagluluksa ng mga Shia sa Kenya sa mga lansangan ng Nairobi

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagluluksa ng mga Shia sa Kenya sa mga lansangan ng Nairobi.
Kasabay ng mga araw ng pagluluksa para kay Imam Hussein, isang grupo ng mga Shia at tagahanga ng Ahl al-Bayt sa lungsod ng Nairobi, kabisera ng Kenya, sa pamamagitan ng pagdaraos ng prusisyon ng pagluluksa sa mga lansangan ng lungsod na ito, ay ginunita ang alaala at mensahe ng pag-aalsa ng Panginoon at Hari ng mga Martir.
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