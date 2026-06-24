Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Washington – Wall Street Journal (Hunyo 23, 2026) – Ipinaalam ng Pentagon sa mga mambabatas ng Amerika na nangangailangan ito ng mga 80 bilyong dolyar na karagdagang badyet upang tustusan ang mga gastos ng digmaan sa Iran at gayundin ang ilang mga gastos na hindi nauugnay sa digmaan. Si Steven Feinberg, Deputy Secretary of Defense ng Amerika, ay itinaas ang kahilingang ito sa mga tawag sa telepono sa mga mambabatas ngayong linggo.
Batay sa ulat ng Wall Street Journal, nagbabala ang mga opisyal ng Pentagon na kung ang karagdagang badyet na ito ay hindi maaprubahan, ang mga military forces ay maaaring humarap sa kakulangan ng operational budget sa tag-init. Ang 80 bilyong dolyar na kahilingang ito ay ginawa sa panahong si Pete Hegseth, Kalihim ng Depensa ng Amerika, ay tinantiya ang gastos ng digmaan sa 29 bilyong dolyar lamang, at ang ilang mga opisyal ng Pentagon bago magsimula ang digmaan ay nagbanggit ng halagang mga 200 bilyong dolyar.
Kasabay nito, hinihiling ng administrasyong Trump ang kapansin-pansing pagtaas ng defense budget at hinihingi ang rekord na 1.5 trilyong dolyar para sa Pentagon, na nagpapakita ng mga 50 porsyentong pagtaas kumpara sa kasalukuyang taon ng pananalapi. Gayunpaman, ang kahilingang ito sa badyet ay sinalubong ng pagtutol ng ilang Democrat. Tinawag ni Hakeem Jeffries, lider ng minorya ng House of Representatives, ang planong ito bilang "pag-aaksaya ng pera ng mga nagbabayad ng buwis para sa isang mapanganib at magastos na digmaang pampulitika."
Sinabi ni John Thune, lider ng mayorya ng Senado, na inaasahan niya ang kahilingan para sa karagdagang badyet at idiniin na ang muling pagtatayo ng mga bala na ginamit sa digmaan ay prayoridad. Ang ilang senador ng Democrat ay nagpahayag din ng pag-aalala tungkol sa mabibigat na gastos ng digmaan at ang mga kahihinatnan nito sa ekonomiya at kabuhayan ng mga mamamayang Amerikano. Ang kahilingang ito sa badyet ay ginawa sa panahong batay sa ulat ng New York Times, ang mga gastos na dulot ng digmaan laban sa Iran para sa mga nagbabayad ng buwis at mamimili ng Amerika ay lumampas na sa 132 bilyong dolyar.
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