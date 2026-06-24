Sinasakop na Jerusalem – Pahayagang Maariv (Hunyo 23, 2026) – Isinulat ng pahayagang ito sa isang analitikal na ulat na binanggit ang mga mapagkukunan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sinasakop na Jerusalem – Pahayagang Maariv (Hunyo 23, 2026) – Isinulat ng pahayagang ito sa isang analitikal na ulat na binanggit ang mga mapagkukunang may alam na si Benjamin Netanyahu, punong ministro ng Zionist regime, ay maaaring magmungkahi ng plano ng pagsasanib sa West Bank bilang kanyang "huling pampulitikang baraha" upang mabayaran ang mga rehiyonal na pagkatalo sa Lebanon at Iran.
Background: Strategic failures at internal pressure
Batay sa ulat na ito, si Netanyahu, na nahaharap sa malalaking pagkabigo sa mga harapan ng Lebanon at Iran, ay naghahanap ng kasangkapan upang muling itayo ang kanyang imahe sa kanyang right-wing voter base. Pagkatapos ng kamakailang digmaan, siya ay praktikal na nabigo sa pagkamit ng kanyang mga ipinahayag na layunin (kabilang ang pagkawasak ng missile capability ng Iran at pagpapalayas sa Hezbollah mula sa timog Lebanon). Samantala, ang panloob na presyon sa kanya ay tumaas at ang mga miyembro ng right-wing coalition (lalo sina Itamar Ben-Gvir at Bezalel Smotrich) ay humihingi ng mga praktikal na hakbang upang patatagin ang soberanya sa West Bank.
Pagsasanib sa West Bank; isang kasangkapan para sa pampulitikang kaligtasan
Isinulat ng Maariv na si Netanyahu, sa pamamagitan ng pagsasamantala sa pampulitikang kapaligiran pagkatapos ng digmaan at ang pagbaba ng internasyonal na atensyon sa West Bank (dahil sa pokus sa mga harapan ng Lebanon at Iran), ay nagsisikap na ipakilala ang plano ng pagsasanib bilang isang "alternatibong tagumpay" sa pampublikong opinyon ng Israel. Batay sa ulat na ito, ang pagsasanib ng mga bahagi ng West Bank (na ipinagpaliban noong 2020 dahil sa internasyonal na presyon) ay maaaring makakuha ng suporta ng mga ekstremistang partido at iligtas ang kanyang gabinete mula sa pagbagsak.
Gayunpaman, itinuro rin ng Maariv na ang planong ito ay nahaharap sa seryosong mga panganib kabilang ang negatibong reaksyon ng internasyonal na komunidad (lalo na ang European Union at mga Arabong bansa) at paglala ng tensyon sa West Bank. Sa kabila nito, tila itinuturing ni Netanyahu ang pagsasanib sa West Bank bilang kanyang "huling baraha" para sa pampulitikang kaligtasan.
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