Tijuana, Mexico – IRNA (Hunyo 24, 2026) – Ginunita ng mga miyembro ng delegasyon ng pambansang koponan ng football ng Iran ang gabi ng Tasu'a sa kanil

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tijuana, Mexico – IRNA (Hunyo 24, 2026) – Ginunita ng mga miyembro ng delegasyon ng pambansang koponan ng football ng Iran ang gabi ng Tasu'a sa kanilang tirahan sa lungsod ng Tijuana, Mexico, sa pamamagitan ng pagdaraos ng isang espiritwal na seremonya. Ang seremonyang ito ay ginanap sa presensya ng mga kilalang personalidad tulad nina Mehdi Taj (pangulo ng Football Federation), Mehdi Mohammad Nabi (bise presidente at pinuno ng delegasyon), Amir Ghalenoei (head coach), Hedayat Mombini (secretary general ng federation), mga miyembro ng technical staff, at lahat ng mga manlalaro.
Ang mga pambansang manlalaro ng Iran, habang naghahanda upang ipagpatuloy ang kanilang kampanya sa 2026 World Cup, ay nagsagawa ng pagluluksa para kay Imam Hussein at sa kanyang 72 tapat na kasama sa pamamagitan ng pagbibihis ng itim sa kanilang training camp sa Tijuana.
Kapansin-pansin na ang delegasyon ng Iran, dahil sa mga limitasyong ipinatupad ng gobyerno ng Amerika (kabilang ang pag-isyu ng visa para lamang sa araw ng laban), ay nagtatag ng kanilang training camp sa Mexico at naglalakbay sa Amerika para sa bawat laban.
..........
328
Your Comment