Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-New York – Bloomberg (Hunyo 23, 2026) – Batay sa ulat ng news agency na ito, ang mga ari-arian ng Zionist regime noong Hunyo ay naging pinakamasamang pagganap sa mundo. Ang hindi pa naganap na pagbagsak na ito ay naganap sa panahong ang iba pang pandaigdigang merkado ay nakakaranas ng positibong kalakaran dahil sa pagbaba ng geopolitical risks mula sa kasunduan ng Iran at Amerika.
Mga pangunahing indeks: Malayang pagbagsak ng Tel Aviv market
Batay sa datos ng Bloomberg, ang pangunahing indeks ng Tel Aviv Stock Exchange (TA-35) ay bumaba ng higit 12 hanggang 13 porsyento sa dolyar noong Hunyo, na siyang pinakamasamang pagganap sa mga pambansang indeks sa mundo. Mula sa simula ng buwan hanggang Hunyo 22, ang indeks na ito ay bumagsak ng 6.91 porsyento sa lokal na antas, at kung isasama ang pagbaba ng halaga ng shekel, ang epekto nito sa mga dayuhang mamumuhunan ay doble. Ang halaga ng mga bahagi ng Tel Aviv Stock Exchange mismo ay bumaba rin ng mga 20 porsyento at umabot sa hanay na 13,160 units.
Pagbagsak ng shekel; mula sa pinakamahusay tungo sa pinakamasamang pera sa mundo
Ang Israeli shekel, na mula noong Nobyembre 2023 hanggang unang bahagi ng Hunyo 2026 ay lumakas ng mga 42 porsyento laban sa dolyar at may pinakamahusay na pagganap sa mundo, ay binago na ngayon ang landas nito. Ang pera na ito ay bumaba ng mga 5 porsyento laban sa dolyar mula sa simula ng Hunyo at naging isa sa pinakamasamang pera sa mundo sa panahong ito. Sa nakalipas na isang buwan, ang shekel ay bumagsak ng isa pang mga 3.1 porsyento at umabot sa mga 3 shekel bawat dolyar.
Mga dahilan ng pagbagsak: Pagtatapos ng "war rally" at pag-aalala sa kasunduan ng Iran at Amerika
Ang matinding pagbagsak na ito ay resulta ng pagbaliktad ng "war rally" na nagsimula noong Oktubre 2023. Inaasahan ng mga mamumuhunan na ang Israel ay lalabas mula sa digmaang ito na may mas malakas na posisyon sa seguridad. Gayunpaman, ang pag-unlad ng usapang pangkapayapaan ng Iran at Amerika ay sumira sa mga kalkulasyong ito.
Ang pangunahing pag-aalala ng mga mamumuhunan ay ang posibleng kasunduan ng Washington-Tehran ay magpapahina sa estratehikong posisyon ng Israel laban sa mga kaaway at kaalyado nito. Ang research unit ng Israeli bank na Hapoalim ay nagpahayag na ang kasunduang nabubuo ay "hindi mapapabuti ang pangmatagalang seguridad ng Israel" at malayo sa "mga unang inaasahan mula sa military operations laban sa Iran." Ang hayagang hindi pagkakasundo sa pagitan nina Benjamin Netanyahu at Donald Trump tungkol sa pagpapatuloy ng military operations sa Lebanon ay isa rin sa mga salik na nagpalala sa mga alalahaning ito.
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