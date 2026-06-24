Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pinuntahan ni Trump ang mga automaker upang punan ang walang laman na bodega ng mga missile!
Habang ginamit ng Estados Unidos ang malaking bahagi ng mga armas nito sa digmaan laban sa Iran, ngayon ang dalawang higanteng automaker ng bansa, sa utos ni Trump, ay binabago ang kanilang mga linya ng produksyon mula sa mga sasakyan patungo sa mga missile.
Sinabi niya na ang dalawang higanteng automaker ng Amerika, General Motors at Ford, ay naghahanda upang baguhin ang gamit ng kanilang mga hindi ginagamit na linya ng produksyon, at hanggang ngayon ay nakapagpirma na ng mga kasunduan para sa produksyon ng mga produktong may kaugnayan sa missile.
Washington – CBS News (Hunyo 23, 2026) – Inihayag ni Donald Trump, Pangulo ng Amerika, noong Lunes sa harap ng mga mamamahayag sa White House ang kanyang pakikipag-usap sa mga malalaking automaker ng bansa upang baguhin ang gamit ng mga linya ng produksyon at gumawa ng mga missile. Sa pagtukoy sa pagdaraos ng pagpupulong kasama ang mga malalaking defense contractor sa Miyerkules (Hunyo 24), sinabi ni Trump na ang mga automaker na ito ay nakikipag-usap upang gumawa ng Patriot at Tomahawk missiles.
Ang Pangulo ng Amerika, sa pagtukoy sa labis na kapasidad ng mga automaker, ay nagsabi: "Ang ilang mga kumpanya ng automaker, kung mayroon silang labis na kapasidad sa produksyon, ay pipirma ng mga kasunduan sa produksyon ng mga missile lalo na ang Patriot." Idiniin niya na ang General Motors ay "labis na sabik" na gumawa ng mga armas at babaguhin ang gamit ng ilan sa mga pabrika nito para sa layuning ito.
Background: Pagbaba ng mga reserbang armas ng Amerika
Ang hakbang na ito ay ginagawa sa panahong ang mga ulat ay nagpapahiwatig ng kapansin-pansing pagbaba ng mga estratehikong reserba ng bala ng Amerika lalo na ang Patriot at Tomahawk missiles sa digmaan sa Iran. Ayon sa Financial Times, ang Washington ay gumamit ng malaking halaga ng Tomahawk cruise missiles sa panahon ng labanan sa Iran. Inilarawan ni Pete Hegseth, Kalihim ng Depensa ng Amerika, ang hakbang na ito bilang "combat operations mode" upang gamitin ang komersyal na industriya upang palakasin ang kakayahang militar.
Reaksyon ng mga kumpanya at pagsusuri ng mga eksperto
Ang tagapagsalita ng Ford ay nagpahayag sa isang pahayag na ang kumpanyang ito ay nakikipag-usap sa mga gobyerno at potensyal na kasosyo, bagaman wala pang proyekto ang natapos. Kinumpirma rin ng General Motors na ang US Department of War ay pinadali ang mga usapan sa pagitan ng kumpanyang ito at ng Lockheed Martin upang pabilisin ang bilis at sukat ng produksyon ng armas. Bago ito, ang Lockheed Martin at General Motors ay nagpahayag ng magkasanib na kooperasyon upang "pabilisin ang paghahatid ng mga kritikal na kakayahan."
Naniniwala ang mga eksperto na ang hakbang na ito ay nagpapaalala sa konsepto ng "arsenal ng demokrasya" noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Inilarawan din ni Dmitry Peskov, tagapagsalita ng Kremlin, ang hakbang na ito bilang tanda ng "militarisasyon ng ekonomiya ng Amerika" at pagsisikap na mabayaran ang pagbaba ng mga reserbang armas na dulot ng digmaan sa Iran.
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