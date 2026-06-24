Batay sa mga ulat mula sa mga pandaigdigang mapagkukunan ng balita, narito ang isang pangkalahatang-ideya ng mga kamakailang pag-unlad na may kaugnaya

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Batay sa mga ulat mula sa mga pandaigdigang mapagkukunan ng balita, narito ang isang pangkalahatang-ideya ng mga kamakailang pag-unlad na may kaugnayan sa Iran, US, Israel, Lebanon, at Gaza:
Negosasyon ng US-Iran at ang MOU
Ang "Islamabad Memorandum of Understanding" (MOU) ay nilagdaan sa elektronikong paraan nina Pangulong Trump at Pangulong Pezeshkian ng Iran noong Hunyo 17-18, 2026. Ang Pakistan ang nagsilbing pangunahing tagapamagitan. Nilalayon ng MOU na wakasan ang labanan na nagsimula noong Pebrero 28, 2026, at muling buksan ang Strait of Hormuz.
Ang unang yugto ng mataas na antas na usapan ay ginanap sa Bürgenstock, Switzerland. Kasunod nito, natapos ang teknikal na usapan sa pagtatatag ng apat na working group na nakatuon sa:
Pagwawakas ng mga parusa
Mga isyung nukleyar
Muling pagtatayo at pag-unlad ng ekonomiya
Pagsubaybay at pagpapatupad.
Isang mataas na antas na komite ang sumang-ayon din sa isang roadmap upang makamit ang pangwakas na kasunduan sa loob ng 60 araw.
Tungkulin ng Pakistan sa Strait of Hormuz
Sinabi ni Deputy Prime Minister at Foreign Minister Ishaq Dar na sinusuportahan ng Pakistan ang malaya at walang hadlang na pagdaan sa Strait of Hormuz. Idiniin niya na walang bayad sa pagdaan, bayad sa serbisyo, o paghihigpit ang dapat ipataw sa pagpapadala at ang sitwasyon ay dapat bumalik sa katayuan bago ang Pebrero 28, 2026. Kinumpirma rin niya na ang maritime traffic ay nananatiling matatag, na ang mga sasakyang pandagat ay gumagalaw sa magkabilang direksyon nang walang pagkagambala.
Mga Paglabag sa Tigil-putukan ng Israel-Hezbollah
Sa kabila ng tigil-putukan na inihayag noong Hunyo 19, ito ay diumano'y nagkakawatak-watak. Parehong inakusahan ng Israel at Hezbollah ang isa't isa ng paulit-ulit na pa
Mga Pag-atake ng Israel: Ang military ng Israel ay nagpatuloy ng mga pag-atake sa timog Lebanon, na sinasabing ang mga pwersa nito ay "magpapatuloy upang alisin ang mga agarang banta." Isang opisyal ng Hezbollah ang nagsabi na ang grupo ay hindi kinikilala ang tigil-putukan na inihayag ng mga opisyal ng US. Ang mga kamakailang pag-atake ng Israel sa Lebanon ay pumatay ng mahigit 4,100 katao.
Tugon ng Hezbollah: Inakusahan ng Hezbollah ang mga pwersang Israeli ng pagpapaputok sa mga sibilyan at mismong naglunsad ng mga projectiles sa mga pwersang Israeli.
Gaza: Sa Gaza, isang pag-atake ng Israel ang pumatay sa isang 16-taong-gulang na batang babae habang siya ay naglalakad patungo sa kanyang high school exam. Ipinahiwatig ng Iran na ang Gaza ay maaaring lalong maging bahagi ng mas malawak na mga plano sa kapayapaan sa rehiyon.
Ang Hindi pagkakasundo sa mga Inspeksyong Nukleyar
May malaking kontradiksyon sa pagitan ng mga opisyal ng US at Iran hinggil sa mga inspeksyong nukleyar.
Posisyon ng US: Inangkin ni Pangulong Trump na ang Iran ay "ganap at lubos na sumang-ayon sa pinakamataas na antas ng mga inspeksyong nukleyar sa mahabang panahon sa hinaharap (Walang katapusan!!!)". Binanggit din ni Bise Presidente Vance ito bilang isang "malaking milyahe."
Pagtanggi ng Iran: Tinanggihan ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran na si Esmaeil Baghaei ang mga pag-aangkin na ito, na nagsasabing ang Iran ay "hindi kailanman nagkaroon ng pagpupulong kay IAEA Director General Rafael Grossi at walang programa upang siyasatin ang mga nuclear facility na nasira ng US at Israeli aggression." Sinabi rin niya na ang Iran ay gumawa ng "walang bagong pangako."
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Pagtanggi ng Iran: Tinanggihan ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng
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