Video| Islamabad – Iran International (Hunyo 24, 2026) – Si Masoud Pezeshkian, Pangulo ng Iran, noong Martes sa kanyang paglalakbay sa Islamabad, sa p

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Islamabad – Iran International (Hunyo 24, 2026) – Si Masoud Pezeshkian, Pangulo ng Iran, noong Martes sa kanyang paglalakbay sa Islamabad, sa pagbibigay-diin na ang isyu ng missile program ng Iran ay hindi kailanman naging bahagi ng memorandum of understanding sa Amerika at hindi magiging, ay nagsabi: "Kung wala ang aming mga missile, ang Israel at Amerika ay mag-aararo sa Iran tulad ng Gaza."
Si Pezeshkian, na naglakbay sa Islamabad upang makipagkita sa matataas na opisyal ng Pakistan at ipagpatuloy ang diplomatikong konsultasyon tungkol sa pagpapatupad ng 14-artikulo na memorandum of understanding, sa harap ng mga mamamahayag ay idinagdag: "Lubos kaming naniniwala na ang rehiyonal na kapayapaan at katatagan ay makakamit lamang sa pamamagitan ng tapat na usapan at intra-rehiyonal na kooperasyon."
Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahong ang ilang mga haka-haka tungkol sa posibilidad na isama ang mga limitasyon sa missile sa kasunduang pangkapayapaan ay itinaas noon. Tinanggihan ni Pezeshkian ang mga haka-haka na ito at binigyang-diin ang mahalagang papel ng missile capability ng Iran bilang deterrent factor laban sa mga panlabas na banta.
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