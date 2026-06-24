Video| Ang bango ng Muharram sa Amerika; ang mga Mowkeb ng Iraq ay nagho-host ng mga nagdadalamhati para kay Imam Hussein

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang bango ng Muharram sa Amerika; ang mga Mowkeb ng Iraq ay nagho-host ng mga nagdadalamhati para kay Imam Hussein
Kasabay ng mga araw ng pagluluksa para kay Imam Hussein, ang mga Mowkeb ng Iraq sa iba't ibang bahagi ng Amerika ay naitatag at dinala ang kapaligiran ng Muharram sa bansang ito.
Ang mga nagdadalamhati para kay Imam Hussein, sa pamamagitan ng pagdalo sa mga Mowkeb na ito, habang lumalahok sa mga seremonya ng pagluluksa, ay nakikinabang mula sa kultural na serbisyo at pagtanggap; isang pagpapakita ng pagmamahal at debosyon sa paaralan ng Ashura na nag-uugnay sa mga puso ng mga malayang tao sa buong mundo na lampas sa mga hangganan at heograpiya.
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