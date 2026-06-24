Video| Ang buong Iran ay nagluluksa para sa tagapagdala ng pamantayan ng Karbala; luha at debosyon para sa tagapagbigay-tubig ng mga nauuhaw

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang buong Iran ay nagluluksa para sa tagapagdala ng pamantayan ng Karbala; luha at debosyon para sa tagapagbigay-tubig ng mga nauuhaw.
Kagabi at ngayon, ang bawat bahagi ng Iran ay nagkulay ng kalungkutan at pagmamahal kay Abul Fadl al-Abbas (sumakanya nawa ang kapayapaan). Milyun-milyong mga nagdadalamhati para kay Imam Hussein, na may mga matang puno ng luha at mga pusong puspos ng debosyon, sa Tasu'a ay nagsagawa ng pag-awit ng mga elehiya at pagluluksa para sa tagapagbigay-tubig ng kapatagan ng Karbala at ang tapat na tagapagdala ng pamantayan.
Sa mga eskinita, moske, Hussainiya, at lansangan, ang pangalan ni Abbas (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay umalingawngaw; ang parehong tagapagdala ng pamantayan na tumindig hanggang sa kanyang huling hininga sa kanyang tipan kay Imam Hussein at naging walang hanggan.
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