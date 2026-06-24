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Video| Ang kapaligiran ng banal na Kadhimayn sa araw ng Tasu'a at ang pagluluksa ng mga deboto ni Imam Hussein

24 Hunyo 2026 - 16:14
News ID: 1831088
Video| Ang kapaligiran ng banal na Kadhimayn sa araw ng Tasu'a at ang pagluluksa ng mga deboto ni Imam Hussein

Ang kapaligiran ng banal na Kadhimayn sa araw ng Tasu'a at ang pagluluksa ng mga deboto ni Imam Hussein.

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang kapaligiran ng banal na Kadhimayn sa araw ng Tasu'a at ang pagluluksa ng mga deboto ni Imam Hussein.

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