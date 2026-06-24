Video| Ang kapaligiran ng banal na Kadhimayn sa araw ng Tasu'a at ang pagluluksa ng mga deboto ni Imam Hussein

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang kapaligiran ng banal na Kadhimayn sa araw ng Tasu'a at ang pagluluksa ng mga deboto ni Imam Hussein.
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328
Ang kapaligiran ng banal na Kadhimayn sa araw ng Tasu'a at ang pagluluksa ng mga deboto ni Imam Hussein.
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang kapaligiran ng banal na Kadhimayn sa araw ng Tasu'a at ang pagluluksa ng mga deboto ni Imam Hussein.
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328
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