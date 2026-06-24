Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kontrobersiya sa Italya Matapos ang Pagsisiwalat tungkol sa Lihim na Kooperasyon sa Digmaan Laban sa Iran.
Isang pampulitikang bagyo ang sumiklab sa Italya matapos ang pagsisiwalat ni Mark Rutte, Kalihim Heneral ng NATO, tungkol sa paggamit ng mga base ng Amerika sa Italya sa digmaan laban sa Iran, na agad namang itinanggi ng Roma.
Ang Pahayag ni Rutte at ang Tugon ng Italya
Sa isang panayam sa Fox News, sinabi ni Rutte na 500 sasakyang panghimpapawid ng Amerika ang lumipad mula sa mga base ng US sa Italya upang suportahan ang operasyong "Epic Fury" laban sa Iran. Binanggit niya ang Italya at Romania bilang mga halimbawa ng suporta ng Europa.
Agad na tumugon ang Ministro ng Depensa ng Italya na si Guido Crosetto, na mariing itinanggi ang pahayag ni Rutte. Sa isang opisyal na pahayag, iginiit ng Italya na hindi nito pinahintulutan ang Estados Unidos na gamitin ang mga base nito para sa mga opensibong operasyon laban sa Iran. Ayon sa ministro, ang Italya ay palaging kumilos nang buong pagsunod sa Konstitusyon, mga internasyonal na kasunduan, at mga alituntunin ng Parliamento.
"Mga Teknikal at Logistikong Paglipad" Lamang
Iginiit ng Ministro ng Depensa na ang Italya ay nagbigay lamang ng pahintulot para sa mga teknikal at logistikong paglipad, hindi para sa mga operasyong pangkombat. Idinagdag pa ni Crosetto na tanggihan ng Italya ang anumang kahilingan na lumalampas sa mga limitasyong ito. Tinawag niya ang pahayag ni Rutte na isang "ganap na mapanlinlang na mensahe" na nagkakamali sa pagkilala sa mga awtorisadong paglipad ng suporta mula sa mga operasyong pangkombat.
Pampulitikang Reaksyon at mga Panawagan para sa Paliwanag
Ang kontrobersiya ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa oposisyon sa Italya.
· Si Giuseppe Conte, pinuno ng 5-Star Movement at dating punong ministro, ay nanawagan kay Punong Ministro Giorgia Meloni na linawin ang usapin sa Parliamento.
· Si Nicola Fratoianni ng Green and Left Alliance ay nagsabi na alinman sa gobyerno ay nagsinungaling sa Parliamento o kaya naman si Rutte ay "dumanas ng heatstroke".
· Si Angelo Bonelli, kinatawan ng Green Party, ay hayagang nagsabi na si Meloni ay nagsinungaling sa mga Italyano at sa Parliamento, at hiniling ang agarang paglilinaw.
Konteksto ng Tensyon sa US-Italy
Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Italya at ng administrasyong Trump. Dati nang tumanggi ang Italya noong Marso na payagan ang paggamit ng Sigonella base sa Sicily para sa mga operasyong may kaugnayan sa Iran. Ang gobyerno ni Meloni ay paulit-ulit na nagbigay-diin na ang anumang paggamit ng mga pasilidad na ito ay sinusuri nang "case-by-case" at hindi nito awtorisahan ang mga operasyong lalampas sa logistikong balangkas.
Paglilinaw ng NATO
Kasunod ng mainit na tugon ng Italya, ang NATO ay naglabas ng isang pahayag na nagsasabing si Rutte ay tumutukoy lamang sa "logistical o technical support" na ibinigay ng Italya. Gayunpaman, ang paglilinaw na ito ay hindi napigilan ang kontrobersiya sa pulitika sa Italya, kung saan ang oposisyon ay patuloy na humihingi ng buong pagsisiwalat ng katotohanan.
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