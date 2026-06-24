Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang larawang ito ay may kaugnayan sa huling pagdalo ng Kanyang Kabanalan ang Dakilang Ayatollah Sayyed Ali Khamenei (nawa'y kaawaan siya ng Diyos) sa seremonya ng pagluluksa sa gabi ng Ashura sa Hussainiya ni Imam Khomeini noong Hulyo 5, 2025.
Mga detalye ng larawan at seremonya
Lokasyon: Hussainiya ni Imam Khomeini sa Tehran.
Mga kalahok: Ang seremonyang ito ay dinaluhan ng maraming tao mula sa iba't ibang sektor, matataas na opisyal ng bansa kabilang ang Tagapagsalita ng Parlamento, ang Pinuno ng Hudikatura, at ang Unang Pangalawang Pangulo.
Mga pangyayari: Sa seremonyang ito, hiniling ng martir na pinuno sa kilalang panata, si Haj Mahmoud Karimi, na sa halip na mga karaniwang elehiya, ay kantahin ang makabayang awit na "O Iran." Ang hakbang na ito ay malawakang ibinalita sa media at binigyang-kahulugan bilang simbolo ng pag-uugnay ng pagluluksa para kay Imam Hussein sa pagmamahal sa bayan.
Kahalagahan: Ang pagdalo na ito ay naganap pagkatapos ng 12-araw na digmaan at nagpakita ng determinasyon ng pamumuno na pag-ugnayin ang kultura ng Ashura at paglaban laban sa mga kaaway. Ito rin ay itinuring bilang isang "walang takot na presensya" sa isang pampublikong pagtitipon, na nagpadala ng malinaw na mensahe ng hindi pagkatakot sa mga banta.
Ang kuha na ito ay ang huling larawan ng kanyang presensya sa gayong seremonya bago ang kanyang pagkamartir, at sa kadahilanang ito, ito ay lubhang nakakaapekto at nakalulungkot para sa pangkalahatang publiko.
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