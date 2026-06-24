Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Telegraph: Maaaring humiling si Trump ng bagong kasunduan sa Iran pagkatapos ng halalan.
Inihayag ng pahayagang British na The Telegraph, batay sa bagong impormasyon, na si Donald Trump ay maaaring talikuran ang kasalukuyang kasunduan sa Iran at humiling ng isang bago pagkatapos ng midterm elections ng Kongreso.
Sinabi ng isang malapit na kasama ni Trump na kailangan niya nang labis ang kasalukuyang kasunduan sa Iran upang mapigil ang lumalaking implasyon at maprotektahan ang mga bulnerableng puwesto ng Republican Party sa halalan sa Nobyembre 3.
Sinabing handa na si Trump na umalis sa kasunduang ito sa Iran pagkatapos ng midterm elections na magtatakda ng balanse ng kapangyarihan sa Kongreso.
Sinabi ng mga mapagkukunang may alam sa The Telegraph na ang pagkamit ng memorandum of understanding sa Iran at ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz ay nagbigay ng ilang kapanatagan sa mga nag-aalalang Republican.
Isinulat ng The Telegraph na may posibilidad na muling suriin ni Trump ang kasunduang ito pagkatapos ng Nobyembre, lalo na dahil ang mga probisyon ng kamakailang pag-unawa sa Iran ay pumukaw ng galit ng isang grupo ng mga Republican at Israeli officials. Itinuturing nila ang hakbang na ito bilang isang uri ng pagsuko sa Tehran.
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