Washington – Foreign Policy (Hunyo 15, 2026) – Sa isang pagsusuri na inilathala sa summer issue ng publikasyong ito na isinulat ni Joshua Leifer, kolu

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Washington – Foreign Policy (Hunyo 15, 2026) – Sa isang pagsusuri na inilathala sa summer issue ng publikasyong ito na isinulat ni Joshua Leifer, kolumnista ng pahayagang Haaretz, ang kasalukuyang kalagayan ng estratehikong alyansa ng Amerika at ng Zionist regime ay inilarawan bilang isang "kasukdulan" na, sa parehong panahon, ang paghina nito ay nagsimula na rin.
Hindi pa naganap na sukdulan ng military cooperation
Binanggit ng may-akda ang hindi pa naganap na antas ng military cooperation ng dalawang bansa sa panahon ng digmaan laban sa Iran, at isinulat na sa unang pagkakataon sa kasaysayan, ang mga American at Israeli fighter jet ay kumilos bilang isang nagkakaisang pwersa at, sa paglipad na magkakasama, ay sumira ng mga target. Sa operasyong ito, ang intelligence sa pagitan ng dalawang bansa ay ibinahagi, ang mga Israeli officer ay naroroon sa joint command centers, at ang Ingles ang naging pangunahing wika ng digmaan. Ang kooperasyong ito ay lumampas sa tradisyonal na modelo (paglalaan ng armas at pampulitikang suporta ng Amerika) at, ayon sa mga analyst, ang Israel sa digmaang ito ay gumanap ng papel na katulad ng Britain noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig.
Pagkasira ng pampulitika at popular na pundasyon
Sa kabila ng military na sukdulang ito, idiniin ng Foreign Policy na ang pampulitika, ideolohikal, at sosyolohikal na pundasyon ng espesyal na alyansang ito ay gumuguho. Ipinapakita ng survey ng Pew Institute noong Abril 2026 na 60 porsyento ng mga Amerikanong nasa hustong gulang ay may hindi kanais-nais na pananaw sa Israel, na tumaas mula sa 53 porsyento noong nakaraang taon. 37 porsyento lamang ang may kanais-nais na pananaw. Ang bilang na ito ay bumaba ng mga 20 porsyento mula noong 2022. Malalim din ang generational gap; mga 70 porsyento ng mga respondente sa ilalim ng 50 ay may hindi kanais-nais na pananaw sa Israel, at sa mga Democrat, ang bilang na ito ay umaabot sa mga 80 porsyento. Sa unang pagkakataon sa nakalipas na 25 taon, ipinakita ng Gallup survey na ang bilang ng mga Amerikano na nakikiramay sa mga Palestinian ay mas mataas kaysa sa pakikiramay sa mga Israeli.
Pagbabago sa istruktura ng kapangyarihan at mga lobby
Ang paghinang ito ay iniuugnay din sa mga pagbabago sa istruktura ng kapangyarihan sa Washington. Ang network ng mga lobby na sumusuporta sa Israel (kabilang ang AIPAC), na dating may walang kaparis na kapangyarihan sa Kongreso, ngayon ay nahaharap sa mga hamon mula sa dalawang larangan: sa isang banda, ang progresibong pakpak ng Democratic Party, at sa kabilang banda, ang neo-isolationist na pakpak ng MAGA coalition na bahagi ng mga tagasuporta ni Trump. Ang dalawang larangang ito, kahit na may magkaibang motibo, ay humihiling ng paglayo ng Amerika mula sa walang pasubaling suporta sa Israel. Kaugnay nito, ang digmaan sa Iran at Gaza ay nagpalala ng mga hindi pagkakasundo at ang ilang kilalang mambabatas ng Amerika ay hayagang pumupuna sa tradisyonal na dobleng patakaran ng Washington patungo sa Israel.
Konklusyon: Isang estratehikong kabalintunaan
Napagpasyahan ng Foreign Policy na ang magkasanib na digmaan laban sa Iran, na marahil ang sukdulan ng military cooperation ng Washington at Tel Aviv, ay maaari ring maging simula ng pagtatapos ng pampulitikang suporta para sa alyansang ito sa Amerika. Binanggit ng may-akda ang kabalintunaang ito at inilarawan ito bilang isang halimbawa ng "sabay na pagtaas at pagbaba" ng isang estratehikong alyansa kung saan ang hindi pa naganap na military cooperation ay sinamahan ng pagbaba ng popular at pampulitikang suporta sa loob ng Amerika.
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