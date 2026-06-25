Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang "Keshvardoust" ay ang pangalan ng isang kalye at isang portico (Hussainiya) sa Tehran na naging isang lugar para sa pagtitipon at pagluluksa pagkatapos ng pagkamartir ng Pinuno ng Islamic Revolution (Hunyo 2026). Ang lugar na ito ay kinikilala bilang isa sa mga pangunahing simbolo ng pagluluksa at paghihiganti sa kabisera.
Saan matatagpuan ang "Keshvardoust"?
Lokasyon at pagpapangalan: Ang kalye na ito ay matatagpuan sa Tehran at ipinangalan kay "Martir Fariborz Keshvardoust."
Kahalagahan: Dati, ang kalye na ito ay kilala bilang "Beit Rahbari" at ang mga tao ay pumupunta roon para sa mga pampublikong pagpupulong. Pagkatapos ng pagkamartir, ang lugar na ito ay naging isang "destinasyon" para sa pagluluksa at pagpapahayag ng debosyon.
Portico (Hussainiya): Sa kalye na ito matatagpuan ang "Keshvardoust Portico" (kilala rin bilang Hussainiya), kung saan ginaganap ang mga relihiyoso at pampulitikang seremonya. Ang portico na ito ay nagho-host ng seremonya ng pagtataas ng bandila ng paghihiganti sa araw ng Ashura.
Bakit itinataas ang bandila ng paghihiganti doon?
Ang pagtataas ng pulang bandila (paghihiganti) sa "Keshvardoust Portico" ay isang simbolikong aksyon na may malalim na relihiyoso at pampulitikang kahulugan:
Simbolo ng paghihiganti: Sa kultura ng Ashura, ang pagtataas ng pulang bandila sa libingan ng isang taong hindi makatarungang pinatay ay tanda ng paghihingi ng paghihiganti laban sa mga pumatay. Ang pagkilos na ito sa "Keshvardoust" ay itinuturing na paghihiganti laban sa mga kaaway ng martir na pinuno.
Sabay sa Ashura: Ang aksyon na ito ay ginawa sa araw ng Ashura (Hulyo 4, 2026). Ang Ashura, na nagpapaalala sa pag-aalsa at pagkamartir ni Imam Hussein, ay nagbibigay ng angkop na konteksto para sa pagpapahayag ng pakikiisa at pagbibigay-diin sa pagpapatuloy ng landas ng pakikibaka laban sa pang-aapi.
Sa madaling salita, ang "Keshvardoust" ay naging isang simbolikong lugar para sa pagluluksa at paghihiganti para sa martir na pinuno ng Islamic Revolution, at ang pagtataas ng pulang bandila doon, lalo na sa araw ng Ashura, ay nagdadala ng mensahe ng pagpapatuloy ng landas ng paglaban at paghihingi ng paghihiganti laban sa mga kaaway.
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