Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagbabago ng Senado ng Amerika; ang limitasyon sa kapangyarihang pandigma ni Trump laban sa Iran ay natigil
Ang Senado ng Amerika, isang araw lamang matapos ang pagpasa ng isang resolusyon upang limitahan ang kapangyarihang pandigma ni Donald Trump laban sa Iran, ay umatras mula sa pagsusulong ng isang katulad na panukala at binago ang posisyon nito.
Tinanggap din ni Trump ang resulta ng botohan at ipinahayag na ang pagbabago ng boto ng ilang senador ang naging sanhi ng pagtigil ng panukalang ito. Inangkin ng Pangulo ng Amerika na ang botong ito ay nagdadala ng babalang mensahe para sa Iran, at nagpasalamat sa mga senador na sumuporta sa kanyang posisyon.
Washington – Mga ahensya ng balita ng Amerika (Hunyo 24, 2026) – Ang Senado ng Amerika kagabi (Miyerkules) sa isang nakakagulat na hakbang ay tinanggihan ang magkasanib na panukala ng mga Democrat na limitahan ang kapangyarihang pandigma ni Donald Trump laban sa Iran. Ito ay sa kabila ng katotohanang 24 na oras lamang bago nito, ang mga senador ay nagpasa ng isang katulad na resolusyon na may 50 boto pabor laban sa 48 boto laban, na sa unang pagkakataon mula nang ipasa ang War Powers Act noong 1973, ay nagkaisa sa parehong kapulungan ng Kongreso sa pagsalungat sa isang pangulo.
180-degree na pagbabago ng mga senador ng Republican
Sa botohan noong Miyerkules, ang panukala ni Tim Kaine, senador ng Democrat mula sa Virginia, ay nabigo na may 50 boto laban sa 47 boto pabor. Dalawang senador ng Republican lamang (Susan Collins at Lisa Murkowski) ang sumama sa karamihan ng mga Democrat sa pagboto pabor sa panukalang ito. Si Rand Paul, senador ng Republican mula sa Kentucky, na bumoto pabor sa katulad na resolusyon noong Martes, ay nag-abstain sa pagkakataong ito, at si John Fetterman, senador ng Democrat mula sa Pennsylvania, ay tumutol din dito.
Mga dahilan ng pagbabago ng posisyon; presyon ni Trump at pag-aalala sa pagpapahina ng usapan
Ayon sa CBS News, ang pagbabago ng posisyon ng mga senador ng Republican ay naganap pagkatapos ng kanilang maigting na lunch meeting kay Donald Trump sa Kongreso. Si Bill Cassidy, senador ng Republican mula sa Louisiana na bumoto pabor sa resolusyon noong Martes, pagkatapos ng pulong kay Trump at pagtanggap ng mga paliwanag mula kay JD Vance (Bise Presidente) at Steve Witkoff (espesyal na sugo ng Amerika), ay binago ang kanyang boto.
Sumulat din si Rand Paul sa X social network (dating Twitter) na ang layunin ng kanyang pagbabago ng boto ay upang "bigyan ang pangulo ng mas maraming espasyo at lever para sa usapan para sa matatag na kapayapaan."
Reaksyon ni Trump: "Babala sa Iran"
Agad na naglabas si Donald Trump ng mensahe sa Truth Social na tinanggap ang resulta at inilarawan ito bilang "isang babalang mensahe para sa Iran." Nagpasalamat siya sa mga senador na sumuporta sa kanyang posisyon at sinabi na ang botong ito ay nagpapakita na ang Kongreso ay sumusuporta sa kanyang "mapagpasyang estratehiya" patungo sa Iran.
Noong Martes, pagkatapos ng pagpasa ng unang resolusyon, tinawag ito ni Trump na "walang saysay at hindi napapanahon" at tinawag ang apat na senador ng Republican bilang "mga talunan" na sa kanilang boto ay "nagtulong at nagbigay-luwag sa kaaway."
Pampulitikang kahalagahan; hindi legal
Kapansin-pansin na ang parehong mga resolusyon (ang ipinasa noong Martes at ang tinanggihan noong Miyerkules) ay higit sa lahat ay may simbolikong katangian at hindi lumikha ng legal na obligasyon para sa White House. Gayunpaman, ang botohan noong Martes, bilang unang pagkakataon na ang parehong kapulungan ng Kongreso ay bumoto laban sa kapangyarihang pandigma ng isang pangulo, ay itinuturing na isang malaking pampulitikang pagkatalo para kay Trump. Ngunit ang 24-oras na pagbabago ng mga senador ng Republican ay ginawang isang simbolikong tagumpay para sa White House ang pagkatalo na ito.
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