Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Medvedev: Inihayag ng digmaan sa Gitnang Silangan ang kawalan ng bisa ng mga dayuhang base militar
Si Dmitry Medvedev, Deputy Chairman ng Russian Security Council, na binanggit ang mga kamakailang pag-unlad sa Gitnang Silangan, ay nagpahayag na ang mga dayuhang base militar ay hindi lamang nabigong matiyak ang seguridad ng mga host country, kundi ginawa rin silang direktang target ng mga military conflicts.
Idinagdag niya na ang paglala ng tensyon sa rehiyon ay malinaw na nagpakita ng kahinaan na dulot ng pagho-host ng mga dayuhang military facility, at ipinakita na "ang pag-deploy ng mga Western base sa ibang mga bansa ay maaaring magpahina sa pambansang soberanya at mga mekanismo ng kolektibong seguridad."
Moscow – Sputnik (Hunyo 25, 2026) – Si Dmitry Medvedev, Deputy Chairman ng Russian Security Council, noong Miyerkules sa gilid ng Primakov Readings forum sa Moscow, na binanggit ang kamakailang 100 araw na digmaan sa Gitnang Silangan at ang missile at drone attacks ng Iran sa mga base ng Amerika sa rehiyon, ay nagpahayag na ang mga dayuhang base militar ay hindi lamang nabigong matiyak ang seguridad ng mga host country, kundi ginawa rin silang direktang target ng mga military conflicts. Sa pagtukoy sa mga pag-atake ng Iran sa mga base ng Amerika sa Kuwait, Bahrain, Qatar, at Jordan sa panahon ng digmaan, kanyang sinabi na ang mga pag-atakeng ito ay nagpakita na "ang halaga ng pagho-host ng mga dayuhang military base ay maaaring mas malaki kaysa sa mga pakinabang nito." Idinagdag ni Medvedev na ang mga bansa sa rehiyon ay dapat maghangad na umasa sa mga lokal na depensibong kakayahan at rehiyonal na kooperasyon, at hindi sa "pansamantala at mapanganib na suporta" ng mga extra-rehiyonal na kapangyarihan.
..........
328
Your Comment