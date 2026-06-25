Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Madugong luha sa pagluluksa para sa Panginoon ng mga Martir
Ang Imam ng Panahon (nawa'y pabilisin ng Diyos ang kanyang pagdating):
"Kung ang panahon ay nagpaatras sa akin mula sa iyo at ang itinakda ng Diyos ay pumigil sa akin sa pagtulong sa iyo, at ako ay hindi nakipaglaban sa mga lumaban sa iyo at hindi nakipag-away sa mga nagpakita ng poot sa iyo, kung gayon ay tiyak na luluksa ako para sa iyo sa umaga at sa gabi, at tiyak na iiyak ako para sa iyo ng dugo sa halip ng mga luha."
"Kung ang mga panahon ay nagpabagal sa akin mula sa iyo at ang mga banal na atas ay pumigil sa akin sa pagtulong sa iyo sa araw ng Ashura, at hindi ako nakipaglaban sa iyong mga kalaban at hindi ako nakipag-away sa iyong mga kaaway, kung gayon ay tiyak na magdadalamhati ako para sa iyo sa umaga at sa gabi, at sa halip ng mga luha, ako ay iiyak ng dugo para sa iyo."
#Hadith
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